Huawei Watch GT 2 arriva oggi in Italia a partire da 229 euro

Huawei Watch GT 2 arriva ufficialmente in Italia, oggi 7 ottobre, a partire da 229 euro con cassa da 46 mm. La variante con cassa da 42 mm sarà disponibile nel mese di novembre.

Huawei Watch GT 2 arriva ufficialmente in Italia, oggi 7 ottobre. Lo smartwatch è stato protagonista dell’evento Red Bull Art of Motion che si è svolto nel fine settimana a Matera, dove 18 atleti provenienti da tutto il mondo si sono sfidati nella competizione di Free Running. Per l’occasione, abbiamo avuto la possibilità di trascorrere alcuni giorni in compagnia del nuovo dispositivo dell’azienda cinese. Le prime impressioni sono state assolutamente positive, ma riserviamo un giudizio definitivo in fase di recensione.

Si tratta della naturale evoluzione del modello precedente con una maggiore attenzione all’ergonomia e all’autonomia. Huawei, infatti, assicura una durata della batteria che può raggiungere le due settimane nel modello con cassa da 46 mm. Esiste anche la versione con cassa da 42 mm la cui autonomia si riduce a una settimana. Il miglioramento della batteria è un aspetto dipendente dall’integrazione del nuovo processore proprietario Kirin A1.

I bordi di Huawei Watch GT 2 sono stati maggiormente ottimizzati lasciando spazio a un display AMOLED circolare con risoluzione 454 x 454 pixel protetto da un vetro curvo 3D. Lo schermo è perfettamente visibile all’aperto e sono diversi i quadranti selezionabili. Per un polso più esile sarà perfetto il modello da 42 mm anche se la variante da 46 mm non risulta particolarmente ingombrante.

Huawei Watch GT 2 supporta 15 sport, tra cui otto sport all’aperto (corsa, camminata, escursione, trail running, ciclismo, nuoto, triathlon) e sette sport indoor (camminata, corsa, ciclismo, nuoto in piscina, allenamento a corpo libero e con l’utilizzo di ellittica e vogatore). Il dispositivo fornisce un monitoraggio completo dell’attività sportiva con la registrazione di dati durante tutta la fase di allenamento.

Per questo motivo, tutti gli atleti della Red Bull Art of Motion hanno indossato il nuovo Huawei Watch GT 2 al loro polso durante tutte le fasi di allenamento e anche nel corso della gara che si è disputata nella giornata di sabato 5 ottobre. In questo modo, hanno potuto avere uno strumento al loro polso attraverso il quale poter analizzare le loro performance sportive. Una delle grandi novità dell’edizione 2019 è stata la finale mista che ha visto protagoniste anche 6 atlete. Davanti a un vasto pubblico composto anche da giovanissimi, i 18 atleti si sono sfidati a colpi di trick e acrobazie tra i tetti di Matera.

Ritornando a Huawei Watch GT 2, è presente anche l’analisi del livello di stress dell’utente, una funzione che sarà interessante analizzare nell’utilizzo quotidiano. Non mancano ovviamente tutte le funzioni classiche come monitoraggio del sonno, monitoraggio della frequenza cardiaca, contapassi e ricezione di notifiche. È presente il GPS.

Prezzi e disponibilità

Huawei Watch GT 2 46 mm, nelle colorazioni Matte Black e Pebble Brown, è disponibile in Italia a partire da oggi 7 ottobre nei migliori negozi di elettronica di consumo online e offline e presso Huawei Experience Store di Citylife a Milano. Tutti gli altri modelli saranno disponibili a partire dal mese di novembre.

Prezzi:

HUAWEI Watch GT 2 46 mm Edizione Sport Matte Black e Sunset Orange a 229€

HUAWEI Watch GT 2 46 mm Edizione Classic Pebble a 249€

HUAWEI Watch GT 2 46 mm Edizione Elite Titanium Gray a 279€

HUAWEI Watch GT 2 42mm Edizione Sport Night Black e Lake Cyan a 199€

HUAWEI Watch GT 2 42mm Edizione Classic Gravel Beige a 219€

HUAWEI Watch GT 2 42mm Edizione Elegant Refined Gold a 249€