Huawei Watch GT 2e: spuntano caratteristiche tecniche e immagini

Huawei ha in programma un grande evento per il prossimo 26 marzo in cui annuncerà i nuovi P40 e P40 Pro. Sul palco della presentazione che si svolgerà esclusivamente online dovrebbe esserci anche un nuovo smartwatch: Huawei Watch GT 2e. Com’è facilmente intuibile dal nome, dovrebbe trattarsi di una nuova versione del dispositivo annunciato in autunno dal colosso cinese. Il solito sito tedesco Winfuture ha diffuso immagini e caratteristiche tecniche.

Poche differenze rispetto al modello principale. Il nuovo smartwatch, dunque, integrerebbe un display rotondo AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione pari a 454 x 454 pixel. Il pannello è ovviamente touchscreen. Il cuore pulsante sarebbe il processore HiSilicon Hi1132 (ARM Cortex-M3) accoppiato a ben 4 Gigabyte di memoria interna.

Credit - Winfuture

Dovrebbe rimanere inalterata anche la batteria da 455 mAh che dovrebbe assicurare un’autonomia di circa 14 giorni. La lista dei sensori include: barometro, sensore di accelerazione, giroscopio, bussola (digitale), misurazione della frequenza cardiaca, contapassi, sensore di movimento, microfono. Presente il GPS. La connessione è assicurata dal Bluetooth 5.1.

Non mancano le funzioni tipiche come ricezione di notifiche, controllo vocale, monitoraggio del sonno e del battito cardiaco. Huawei Watch GT 2e dovrebbe essere resistente all’acqua fino a 5 ATM. Per quanto riguarda le colorazioni, oltre alla classica nera, dovrebbero esserci due varianti bicolore: nero/rosso e nero/verde. Attendiamo comunque la presentazione del 24 marzo per avere l’ufficialità.