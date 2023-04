Gli smartwatch rappresentano ormai un accessorio fondamentale da accoppiare allo smartphone, permettendo non solo di controllare l’ora come un tradizionale orologio, ma anche di monitorare tantissime informazioni sulla salute e l’attività fisica. Se state pensando di acquistarne uno e desiderate un prodotto di qualità altissima vi consigliamo lo Huawei Watch GT 3, oggi scontato su Amazon del 20%!

Potrete, infatti, acquistare lo smartwatch a soli 199,90€, risparmiando ben 50,00€ rispetto al suo prezzo di listino di 249,00€. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete anche modo di optare per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Lo Huawei Watch GT 3 unisce un design minimal ed elegante che ricorda quello di un classico orologio da polso con tutte le funzionalità di uno smartwatch moderno. Potrete, infatti, monitorare più di 100 sport diversi, come corsa, ciclismo, trekking, nuoto e molti altri, registrando dati come il battito cardiaco, le calorie bruciate e i chilometri percorsi.

Lo smartwatch vi mostrerà poi tutti i dati della sessione appena conclusa, ma non solo. Valuterà infatti le vostre prestazioni, confrontandole con quelle passate e fornendovi un piano di allenamento scientifico con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del vostro allenamento e raggiungere i vostri obiettivi più facilmente.

Inoltre, lo Huawei Watch GT 3 include tantissime funzioni utili durante la vita quotidiana, come il monitoraggio del sonno e dello stress, la localizzazione GPS ultra-precisa e la possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dallo smartwatch, parlando all’interlocutore tramite il microfono integrato. Potrete, dunque, svolgere svariate attività senza dover prendere in mano lo smartphone, trasformando l’orologio in un compagno inseparabile.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

