Durante l’evento dedicato tenutosi a Barcellona, Huawei ha annunciato al mondo la sua nuova famiglia di smartwatch della serie GT. I Huawei Watch GT 4 sono pensati per un pubblico che ha a cuore il proprio benessere e l’attività sportiva ma che non vuole rinunciare alle funzionalità smart ed allo stile.

Abbiamo avuto modo di provare per diverso tempo una delle eleganti varianti da 41mm per poter verificare se davvero l’azienda cinese sia riuscita a replicare il successo dei modelli precedenti.

Quando lo stile è al primo posto

Se c’è qualcosa di cui dobbiamo dare atto a Huawei è che a livello di hardware nel mondo degli smartwatch non è seconda a nessuno. I suoi orologi sono sempre e soprattutto degli eleganti gadget pensati per accompagnare gli utenti in ogni tipo di occasione, dalla palestra alle serate di gala.

Questo Huawei Watch GT 4 non fa eccezione. L’orologio è stato presentato in ben sette diverse varianti di stile, quattro con cassa da 46mm e tre con cassa da 41mm. Il modello in nostro possesso è L’Elegant Pendand con cassa Silver da 41mm.

La cassa argentata è arricchita da degli accenti dorati attorno al display e sui tasti, mentre il cinturino è realizzato a mano (o almeno così dice Huawei) con un processo che richiede ben 17 diverse procedure. Non preoccupatevi poi del dover portare il vostro amato smartwatch dall’orologiaio per aprire le maglie del cinturino e regolarlo in dimensione, Huawei ha inserito in ogni maglia un sistema a molla attivato da un pulsante per lo sgancio rapido. Comodo, pratico e veloce.

Le differenze tra le due dimensioni risiedono principalmente nella diagonale del display e nella capacità della batteria. La variante più grande è orientata ad un pubblico maschile ed ha un design ottagonale che si ispira ai grandi nomi dell’orologeria tradizionale. Il modello in nostro possesso, al contrario, è dedicato ad un pubblico più femminile e punta tutto su dimensioni compatte, sottigliezza e un aspetto “glamour”.

Sebbene tutti e due abbiano le stesse funzionalità dedicate al fitness, è chiaro come Huawei abbia posto particolare attenzione nel rendere questi orologi dei veri e propri accessori di stile.

L’unico appunto che posso fare alla mia versione è che soprattutto la cassa lucida ma anche il cinturino, seppure in quantità minore, sono davvero facili da riempire di impronte digitali e vanno mantenuti puliti con una cura quasi maniacale.

Il display è in entrambi i casi un AMOLED con risoluzione 466 x 466p pixel, varia però la diagonale e quindi anche la densità di tali pixel. Il modello più piccolino risulta dunque leggermente più nitido e definito, anche se potrebbe capitare che il testo e le informazioni mostrate a display siano difficili da leggere per alcuni utenti. Io non ho problemi particolari alla vista ma mi immagino che ci possa essere un minimo di difficoltà a distinguere i minuscoli caratteri di certe schede o le informazioni di certi grafici. Il software fa un ottimo lavoro lato leggibilità, le varie schermate con testo bianco a sfondo nero con accenti colorati sono molto chiare, è proprio una questione di pura dimensione.

Ovviamente è possibile personalizzare i quadranti scegliendo tra oltre 100.000 design tra ufficiali e di terze parti, di cui 12 nuovi di zecca pensati appositamente per Huawei Watch GT 4. I quadranti sono personalizzabili nei colori di accento, nelle funzionalità di accesso rapido e nei piccoli widget che forniscono accesso ad una grande varietà di informazioni. Le funzionalità AOD sono state migliorate permettendo di disegnare fino a un 20% di area in più del display per una maggiore convenienza.

Benessere e salute, i punti forti dei Huawei Watch

Huawei Watch GT 4 è stato aggiornato includendo la più recente suite di sensori e algoritmi TruSeen 5.5+, la quale ha permesso all’azienda di migliorare ancora l’accuratezza dei dati raccolti relativi alla salute ed al benessere personale. Ora vengono sfruttati avanzati algoritmi AI basati sul machine learning per migliorare le varie letture, il modello si basa sullo stato di attività corrente e sulle caratteristiche dei dati multidimensionali storici di attività personali.

Il monitoraggio dinamico della frequenza cardiaca è più accurato nelle attività dinamiche come la corsa o il salto della corda. Per quanto riguarda il monitoraggio della salute, il sistema offre il vantaggio di una maggiore precisione in ambienti a bassa temperatura, oltre a letture più rapide dell’ossigeno nel sangue e a una maggiore precisione nella profilazione del sonno.

Huawei Watch GT 4 è quindi in grado di realizzare una raccolta dati lunga tutta la giornata in modo continuo, in modo da fornire agli utenti dati quali battito cardiaco, ossigenazione del sangue e stress su grafici che coprono tutta la giornata per una comprensione migliore del proprio stato di salute.

Superando la serie GT 3, che utilizzava l’approccio del conteggio dei giorni al calendario, Huawei Watch GT 4 introduce un approccio più avanzato alla gestione del ciclo mestruale. Nella sua ultima iterazione, la versione 3.0, la funzione di gestione del ciclo mestruale monitora attentamente i cicli e prevede le date di ovulazione analizzando in modo intelligente i segnali fisiologici dell’utente. Questi indicatori comprendono aspetti come la frequenza cardiaca notturna, la temperatura corporea, la frequenza respiratoria e altro ancora. Il risultato finale è una previsione più accurata.

L’algoritmo TruSleep 3.0 migliora ancora la già ottima funzione di tracciamento del sonno utilizzando le letture dei vari sensori inclusi nello smartwatch per una registrazione più accurata delle varie fasi e per fornire agli utenti un punteggio più accurato. Inoltre, Huawei ha introdotto una nuova funzione nota come Sleep Breathing Awareness, la quale aiuta gli utenti a riconoscere i segni dell’apnea notturna, consentendo loro di monitorare da vicino i propri modelli di respirazione nel sonno. A sua volta, questa funzione consente agli utenti di adottare misure proattive per migliorare la qualità del sonno e, se necessario, di richiedere assistenza medica.

Il modello da 46mm può anche contare su un layout delle antenne GNSS tutto nuovo che garantisce una precisione migliore fino al 30% indipendentemente dall’orientamento del polso. Il posizionamento delle nuove antenne assicurano che la direzione del segnale sia costantemente puntata verso il cielo, in modo da recuperare efficacemente i segnali satellitari.

Huawei promette una durata della batteria di ben 14 giorni per il modello da 46mm e 7 giorni per la variante da 41mm. Posso confermare che probabilmente sarete in grado di arrivare anche a risultati superiori! Il modello da noi provato ha un consumo medio del 10% ogni 24 ore, con lettura costante dei parametri della salute, tracciamento del sonno e Always on display.

Questa è la caratteristiche che rende gli smartwatch Huawei così intriganti, per lo meno per il sottoscritto: avere uno smartwatch di fascia alta, elegante, ricco di funzioni avanzate ma con una batteria che dura una settimana (o persino due!) è una comodità che Apple e Samsung non possono ancora garantire.

La ricarica avviene per induzione utilizzando la basetta dedicata inclusa in confezione. Peccato che il cavo USB sia integrato e non sostituibile, di fatto obbligandovi a buttare l’intera base di ricarica in caso di danneggiamento.

Mancano moduli Wi-Fi o 4G/LTE per la connettività standalone, in caso di necessità di recuperare dati online il Watch GT 4 ripiega sempre sull’utilizzo della connessione dello smartphone ad esso accoppiato.

Le funzionalità smart ci sono ma…

A bordo dell’orologio troviamo HarmonyOS 4.0, la più recente versione del sistema operativo sviluppato da Huawei e che in Italia troviamo sugli smartwatch e sui tablet del brand. Non ci sono grosse novità lato estetico e funzionale, si tratta di un miglioramento iterativo di quello che già abbiamo definito spesso come un sistema comodo, piacevole da utilizzare e ricco di funzionalità.

Non è completo come può essere un prodotto Wear OS o un Apple Watch, ma di certo non vi limiterà nell’utilizzo delle funzionalità principali dell’orologio. Il nuovo Launcher 2.0 cambia il posizionamento delle app, le quali ora sono inserite in una griglia più facilmente navigabile. Sono stati inseriti degli anelli per il monitoraggio rapido delle attività quotidiane come conteggio dei passi e attività fisica, oltre a nuove schede per la schermata principale che sono ricche e dense di informazioni o pulsanti per l’accesso rapido agli esercizi.

Il multitasking è stato migliorato permettendo la continuazione di alcune attività in background, la lista delle quali è facilmente accessibile con un doppio click della ghiera girevole.

Manca Huawei Store, nei recenti smartwatch del brand non è più possibile accedere al negozio per il download di nuove app in grado di espandere le funzionalità. L’assistente vocale Celia viene lasciato sempre in bella vista e facilmente accessibile scorrendo verso sinistra nella schermata principale, peccato che sia utilizzabile solo quando l’orologio è collegato ad uno smartphone Huawei. Ci piacerebbe venisse per lo meno nascosto il pulsante in caso di accoppiamento con prodotti di altri brand in quanto ci ricorda costantemente che non possiamo utilizzare appieno l’orologio.

L’interazione con le notifiche si limita a messaggi preimpostati. Per quanto Huawei abbia ottimizzato il sistema di lettura delle notifiche, non è possibile interagirci direttamente dall’orologio. Cancellando le notifiche da Watch GT 4 non verranno eliminate dallo smartphone, il che è un po’ fastidioso.

Conclusioni

Sebbene Huawei Watch GT 4 abbia un sistema fluido, ricco di informazioni e diverse funzionalità smart, quindi, se il vostro principale interesse è quello di avere al polso uno smartwatch completo per utilizzare il meno possibile lo smartphone, non è questo il prodotto che fa per voi.

Huawei punta tutto su stile e benessere, anche a causa dei limiti che gli sono stati imposti che impediscono al brand di lavorare a stretto contatto con Google per migliorare funzionalità critiche come l’interazione con le notifiche.

Si tratta di un dispositivo che è prima di tutto un orologio elegante, dopo di che vuole proporsi come un avanzato sistema di monitoraggio di salute e allenamenti, cosa che al brand riesce benissimo. La parte smart c’è ma è in secondo piano, per lo meno nel nostro mercato, mancando un assistente vocale e un negozio per le app.

Si tratta comunque di uno degli smartwatch migliori al momento presenti sul mercato e lo raccomandiamo caldamente. L’importante è, come per gli smartphone a marchio Huawei, essere consci dei limiti intrinsechi del prodotto per potersi godere al massimo tutti i suoi altri pregi come un’autonomia incredibile ed una precisione nella raccolta dati decisamente sopra la media.