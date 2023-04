Da oggi è disponibile anche in Italia Huawei Watch Ultimate, lo smartwatch pensato per gli sport estremi dalle rifiniture lussuose. Lo smartwatch viene proposto in due varianti ed è realizzato in lega Liquid Metal a base di zirconio offrendo un supporto alle immersioni fino a 100 metri di profondità e una resistenza elevata agli urti.

La lega Liquid Metal, usata solitamente nella realizzazione di prodotti da polso di fascia alta, conferisce una resistenza e una durezza della cassa maggiore di circa 4,5 e 2,5 volte superiore rispetto alla resistenza e alla durezza dei prodotti in acciaio inossidabile, rendendo Huawei Watch Ultimate particolarmente resistente agli urti e alle alte temperature.

Lo smartwatch è disponibile nelle versioni Voyager Blu ed Expedition Black (che sono quelle che potete vedere nella foto). La versione Voyager Blu dispone di una lunetta in ceramica nanocristallina blu intenso che ricorda il colore dell’acqua del mare, ed è pensata per chi ama gli sport acquatici. La versione Expedition Black è stata pensata per chi predilige le avventure all’aria aperta e dispone di un corpo satinato a base di zirconio color ossidiana e un anello in ceramica nanocristallina con tachimetro integrato.

I quadranti dei due dispositivi mostrano l’orario di ben 24 città in 24 fusi orari diversi, consentendo cosi ai professionisti di poter misurare in viaggio il tempo in modo semplice ed intuitivo. Inoltre, tramite l’app Huawei Health, sarà possibile scaricare e personalizzare i quadranti del proprio smartwatch scegliendo tra versioni premium esteticamente più appaganti oppure versioni più pratiche e funzionali, in base alle proprie esigenze.

Il display equipaggiato da Huawei Watch Ultimate è di tipo LTPO AMOLED da 1,5 pollici, con una copertura in vetro zaffiro ad alta resistenza, completamente laminato e resistente all’usura. Il cinturino della versione Voyager Blue è realizzato in lega di titanio di grado aerospaziale che ha una durata doppia rispetto all’acciaio inossidabile ed è molto più leggero. Entrambi i modelli sono dotati di un cinturino in gomma nitrilica idrogenata (HNBR) resistente all’usura e pensato per le immersioni.

Sulla cassa sono presenti 3 tasti: la corona girevole 3D, il pulsante funzione e il pulsante assistenza. Inoltre, come accennato all’inizio dell’articolo, lo smartwatch è adatto ad immersioni fino a 100 metri grazie ad un design impermeabile a 16 elementi, ed è in grado di emettere suoni per alert multi-sensoriali che aiutano a preservare la sicurezza sott’acqua.

La modalità immersione offre 4 diverse attività subacquee: immersione ricreativa, tecnica, libera e gauge (con profondimetro). Il dispositivo consente anche di misurare e visualizzare le impostazioni di immersione in apnea calcolando anche il valore GF (gradient factor). Il device utilizza l’algoritmo di decompressione Bühlmann che monitora i dati di immersione su base continua e fornisce suggerimenti in tempo reale basati sull’ambiente circostante; permette di impostare oltre 20 promemoria, semplificando così l’organizzazione e la gestione del piano di immersione.

Con la nuova modalità spedizione lo smartwatch consente una lunga durata della batteria. Grazie alle funzionalità di posizionamento GNSS a cinque sistemi di precisione in doppia frequenza, il dispositivo offre una visualizzazione di livello professionale dei dati in situazioni outdoor. Lo smartwatch registra accuratamente la traiettoria del movimento attraverso punti di marcatura, supportando con precisione la navigazione dei punti contrassegnati e le traiettorie registrate per poter tornare facilmente al punto di partenza o a qualsiasi luogo precedente.

Huawei Watch Ultimate offre una serie di funzioni di monitoraggio per la salvaguardia del proprio benessere, come il controllo della frequenza cardiaca, screening per il rischio di arteriosclerosi, l’analisi HRV, monitoraggio continuo dell’SpO2 e monitoraggio del sonno e dello stress.

Il supporto alla ricarica rapida wireless permette una ricarica rapida della batteria al 100% in soli 60 minuti. La durata invece, si attesta intorno alle 2 settimane.

Riguardo alle funzionalità inerenti all’uso quotidiano, il dispositivo supporta le chiamate Bluetooth, le risposte rapide alle principali app di messagistica, riproduzione musica o alert di promemoria e risulta compatibile con gli smartphone Android e iOS.

Prezzo e disponibilità

Huawei Watch Ultimate è disponibile da oggi lunedì 3 aprile al prezzo di 749,00 euro per la versione Expedition Black, mentre al prezzo di 899,90 euro per la versione Voyager Blue con cinturino in lega di titanio.

Fino al 23 aprile, con l’acquisto di Huawei Watch Ultimate è possibile ottenere in omaggio anche gli auricolari true wireless top di gamma Huawei FreeBuds Pro 2 del valore di 199,90 euro.