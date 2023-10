È iniziata ufficialmente la seconda settimana della Huawei Week 2023 che, fino al 31 ottobre, vi permetterà di risparmiare su tantissimi prodotti del noto marchio cinese. Dagli smartphone ai notebook, passando per smartwatch, tablet e auricolari, il catalogo è davvero ampio, e grazie alle offerte, ai coupon e ai bundle potrete godere di prezzi a dir poco convenienti.

La parte più interessante di questa settimana della Huawei Week è, senza dubbio, l'8% di sconto su tutti i prodotti del catalogo online (anche quelli in promozione), che potrete sfruttare semplicemente inserendo il codice sconto "AHWWEEK" nel carrello. Vi sono poi tantissimi prodotti in ribasso fino al 60%, che cambieranno a partire dal 23 ottobre, venendo rimpiazzati con altre offerte. Di seguito, dunque, vi riportiamo alcuni degli sconti più interessanti:

Huawei Week, i migliori sconti della seconda settimana

Notebook Huawei MateBook D 16 | 899,90€ (1.299,00€)

Il primo prodotto che vi consigliamo è il HUAWEI MateBook D 16, perfetto per chi è alla ricerca di un notebook per lo studio o il lavoro. È dotato, infatti, di un ampio schermo da 16" con rapporto d'aspetto 16:10, un corpo leggero e sottile e del processore Intel Core Serie H di 12a generazione, che vi permetterà di sfruttare anche i programmi più pesanti in modo fluido. Inoltre, è ideale soprattutto per i creativi o per coloro che si occupano di editing di foto e video, dato che il display copre il 100% della gamma cromatica sRGB ed è dotato della tecnologia DC dimming per eliminare qualsiasi effetto di sfarfallio.

Huawei Mate 50 Pro | 799,90€ (1.199,90€)

Non poteva, ovviamente, mancare uno smartphone tra le offerte, e in particolare vi suggeriamo il Huawei Mate 50 Pro, in sconto di ben 400,00€ rispetto al suo prezzo di listino. Parliamo di uno smartphone tra i migliori sul mercato per quanto riguarda la fotografica, dato che dispone di un sistema da tre obiettivi che vi permetterà di scattare foto in 8K e registrare video in 4K a prescindere dalle condizioni di luce. Potrete poi ammirare i vostri capolavori nel magnifico display OLED da 6.7", capace di trasmettere oltre 1 miliardo di colori. La ciliegina sulla torta? La batteria da ben 4700 mAh con ricarica rapida fino a 66W, che vi consentirà di sfruttare lo smartphone tutto il giorno senza doverlo mai collegare alla corrente.

Huawei Watch GT 3 Pro | 399,90€ (499,90€)

Se, invece, siete alla ricerca di uno smartwatch e desiderate uno dei migliori sul mercato vi consigliamo l'elegantissimo Huawei Watch GT 3 Pro. Questo modello è perfetto sia per gli sportivi che per coloro che desiderano un dispositivo utile non solo per monitorare la propria salute, ma anche per gestire notifiche, chiamate e applicazioni direttamente dal polso. Inoltre, ciò che lo differenzia dalla maggior parte degli smartwatch sul mercato è l'autonomia della batteria, che può arrivare fino a 7 giorni, nettamente di più rispetto alla media di circa 48 ore raggiunta dagli altri. Inoltre, il corpo in nanocristalli di ceramica e il quadrante in vetro zaffiro lo rende sia esteticamente spettacolare che resistente, mentre potrete contare sulla tecnologia per il monitoraggio della frequenza cardiaca Huawei TruSeen 5.0+.

