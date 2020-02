Huawei Y7p è un nuovo smartphone di fascia bassa

Huawei Y7p è uno smartphone di fascia bassa recentemente annunciato. Il dispositivo, stando alle prime indiscrezioni, rappresenta una variante di Honor Play 3.

Il dispositivo potrà contare sul processore HiSilicon Kirin 710F (Octa-core 2.2 GHz), la GPU Mali G5, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, rappresentando nulla di più che un buon prodotto di fascia bassa. Inclusa una batteria da 4.000 mAh con ricarica a 10 W e l’interfaccia utente EMUI 9.1 (basata su Android 9).

I consumatori otterranno un display da 6,39 pollici con risoluzione HD+ e un foro, dentro cui sarà posizionato il sensore anteriore da 8 MP. Nella parte posteriore sarà incastonato il lettore di impronte digitali e una tripla camera con sensori da 48 MP, 8 MP e 2 MP.

Disponibile nelle colorazioni Aurora Blue e Midnight Black, Huawei Y7p arriverà in Thailandia a partire dal prossimo 20 febbraio 2020. Il prezzo di lancio sembrerebbe dover coincidere con 4.699 THB (che corrispondono a circa 137 euro). Non è ancora stata confermata la presentazione anche in Europa. Per scoprire se arriverà in Italia, dovremmo attendere ancora un po’.