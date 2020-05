Huawei Y8s è un nuovo smartphone di fascia media

Huawei Y8s è ufficiale. Si tratta di un nuovo smartphone di fascia media con due sensori fotografici frontali inseriti in un notch. L’ufficializzazione dello smartphone arriva dopo le indiscrezioni di ieri che vedevano come protagonisti Y5p e Y6p, due dispositivi entry-level con delle specifiche tecniche basiche.

Il nuovo Huawei Y8s offre un display IPS con una risoluzione FullHD+ (2.340 x 1.080 pixel) e una diagonale di 6,5 pollici. Come già detto, troviamo un notch con due sensori da 8 MP e 2 MP. Nel modulo fotografico posteriore è incastonato un sensore principale da 48 MP, accompagnato da un secondo sensore da 2 MP. Le cornici sono abbastanza spesse, ma in linea con altri prodotti della stessa fascia.

Il dispositivo è equipaggiato con il SoC Kirin 710, accompagnato da 4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Y8s ha una batteria da 4.000 mAh, compatibile con la ricarica rapida a 10 W.

Per il momento, non ci sono informazioni in merito alla disponibilità e al prezzo. Probabilmente ci saranno anche i servizi Google, come dovrebbe anche succedere con P Smart 2020.