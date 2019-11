Huawei Y9s è ufficiale: Kirin 710F, 6 GB di RAM e un prezzo molto allettante

Con il SoC Kirin 710F, 6 GB di RAM e 128 GB di ROM, Huawei Y9s è un interessante e nuovissimo smartphone di fascia media.

Huawei Y9s è stato ufficialmente annunciato. Lo smartphone ha delle caratteristiche tecniche molto simili a Honor 9X Pro, uscito solo pochi mesi fa. L’azienda ha già diffuso le specifiche tecniche e il prezzo.

Presente in oltre 170 paesi del mondo, Huawei è una società molto attiva nel mercato dei dispositivi di fascia media. L’ultimo annuncio è Huawei Y9s, un device con una scheda tecnica di tutto rispetto. Troviamo il SoC Kirin 710F, 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno (espandibile tramite microSD).

Il display, in cui non è presente il notch, ha una diagonale di 6,59″ e una risoluzione FullHD+. Nella parte posteriore sarà posizionata una tripla fotocamera da 48 MP, 8 MP (ultra grandangolare) e 2MP; in quella anteriore una singola camera pop-up da 16 megapixel.

Ad alimentare il prodotto sarà una batteria da 4.000 mAh, compatibile con la ricarica rapida. Non mancherà la porta USB di tipo C e il sensore impronte digitali, posizionato in uno dei lati. Il software scelto è EMUI 9.1, basato su Android Pie 9.

Huawei Y9s arriverà presto in Iraq e avrà un prezzo di 239 dollari (circa 216 euro). Non è ancora chiaro se il modello arriverà anche in altri mercati, tra cui quello italiano.