I migliori auricolari wireless da acquistare al Prime Day 2022

Samsung Galaxy Buds2

In sconto a soli 79,99€ (prezzo originale 149,00€), i Samsung Galaxy Buds2 sono auricolari eccellenti, con una straordinaria qualità del suono, sia in entrata che in uscita. Dotate di una IA interna, in grado di analizzare e filtrare i rumori, dispongono di una cancellazione attiva del rumore davvero formidabile e garantiscono un ascolto pulito e nitido anche nel corso delle chiamate. Dal peso di appena 5 grammi per auricolare, i Samsung Galaxy Buds2 sono certificati IPx2 e sono in grado di regalarvi ore ed ore di musica senza interruzioni!

Oppo Enco X

Leggerissimi, con i loro 4,8 grammi per auricolare, gli Oppo Enco X sono auricolari true wireless di ottima qualità, oggi in sconto del 51% rispetto al prezzo originale di 179,99€ e, per questo, acquistabili ad appena 92,00€! Si tratta di un affare, visto che parliamo di auricolari a doppio driver coassiale e con un sistema di trasmissione wireless LHDC, in grado di garantire eccezionale stabilità anche in situazioni di grande affollamento. Ergonomici e comodi, sono stati sviluppati in collaborazione con il brand danese HiFi Dynaudio, che ha permesso un attento studio di forme e materiali, per la creazione di un prodotto di eccezionale qualità!

Nothing ear (1)

Venduti ad appena 59,99€, e dunque con uno sconto del 40% rispetto i circa 100 euro del prezzo originale, i Nothing Ear (1) sono gli auricolari true wireless più particolari di questa lista, visto il loro design sfizioso ed accattivante, come da tradizione per il brand Nothing, i cui prodotti sono ormai ben riconoscibili sul mercato. Dotati di driver dinamici da 11.6 mm, e disegnati con una spaziosa camera d’aria interna, così da offrire ottime prestazioni in termini di bassi, medi e alti, le Nothing Ear (1) hanno un ottimo sistema di cancellazione attiva del rumore, e sono tra i più leggeri del mercato, con i loro 4,7 grammi per auricolare. Ergonomici e comodissimi, garantiscono fino a 5 ore di ascolto, che salgono addirittura a 34 grazie all’ottima custodia di ricarica inclusa del prezzo. Bonus: con una ricarica di 10 minuti possono funzionare per oltre 1 ora!

Huawei FreeBuds Pro

In sconto ad 89,99€, con un ribasso pari al 50% rispetto al prezzo originale, le Huawei FreeBuds Pro sono il meglio del meglio dell’attuale produzione di dispositivi a marchio Huawei. Parliamo, infatti, di auricolari true wireless con un’ottima cancellazione del rumore, perché capaci di riconoscere ed eliminare i suoni circostanti in modo continuo ed intelligente. Progettati per offrire una pulizia del suono cristallina non solo con la musica, ma anche con le telefonate, i FreeBuds Pro sono tra i pochi a disporre di una connessione dual device, che permette di connettersi simultaneamente a due diversi dispositivi, e si propongono con un suono ricco, dinamico e multidirezionale, degno di un concerto dal vivo!

