L’applicazione Beeper ha compiuto un passo significativo per colmare il divario tra gli ecosistemi di messaggistica di Apple e Google.

Con il suo ultimo aggiornamento, Beeper ha introdotto il supporto per i messaggi che si basano sullo standard RCS (Rich Communication Services), portando di fatto sugli iPhone funzioni di messaggistica avanzate che per lungo tempo sono state riservate ai dispositivi Android o tra gli utenti iMessage.

La messaggistica RCS, spesso acclamata come l’evoluzione naturale degli SMS/MMS, eleva la comunicazione incorporando funzioni come la crittografia end-to-end, le ricevute di lettura, gli indicatori di digitazione e molto altro ancora. Mentre gli utenti Android hanno già abbracciato lo standard RCS, iMessage di Apple offre funzionalità simili ma non è compatibile con gli smartphone Android. Ecco dunque arrivare in soccorso Beeper, un’applicazione lungimirante che ha colto l’opportunità di colmare questo divario.

Tuttavia, come per ogni tecnologia emergente, ci sono alcuni piccoli problemi che Beeper sta lavorando attivamente per risolvere. In particolare, la visualizzazione delle immagini profilo, la sincronizzazione completa della cronologia passata, le ricevute di lettura di gruppo e gli indicatori di digitazione sono aree ancora in fase di sviluppo e perfezionamento.

Per sfruttare questa innovativa funzione, gli utenti possono unirsi alla beta scaricando la versione 3.70.17 di Beeper Desktop e navigando nel menu delle impostazioni, dove Google Messages può essere abilitato sotto la voce Chat Networks. Vale la pena notare che Beeper ha attualmente una lista d’attesa per i nuovi utenti, il che indica l’elevata richiesta del suo servizio innovativo. Un autore di Android Authority ha dovuto pazientemente attendere addirittura 407 giorni per avere accesso alla funzionalità di Beeper.

Comunque sia, gli sviluppatori dell’applicazione hanno sempre risposto attivamente ai feedback degli utenti e hanno apportato miglioramenti significativi sin dall’inizio, culminati con l’inclusione del supporto per RCS e Google Messages.

Basterà il successo di Beeper a convincere Apple che è arrivata l’ora di supportare lo standard RCS? Sinceramente lo dubitiamo, ma la speranza è l’ultima a morire…