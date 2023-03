Attualmente in commercio troviamo diversi dispositivi a marchio OnePlus, ognuno su una diversa fascia di prezzo e con caratteristiche adeguate a tutte le esigenze. In questo articolo, vi proponiamo i migliori accessori per l’intera gamma di prodotti OnePlus.

Era l’ormai lontano 23 aprile del 2013 quando Carl Pei e Pete Lau fondarono OnePlus, presentando sul mercato il loro primissimo smartphone chiamato OnePlus One. Lo smartphone della casa cinese venne presentato al pubblico come “Flagship killer”, ovvero un dispositivo dalle caratteristiche top di gamma per l’epoca ma con un prezzo molto competitivo. La neonata società iniziò ad alimentare l’hype per il suo prodotto tramite un apposito sistema di vendite su invito che fece presto scatenare il web alla continua ricerca di un occasione per accaparrarsi lo smartphone.

L’innovazione di allora tra i prodotti in commercio fu rappresentata dall’adozione di una ROM Android opensource come CyanogenMod. Successivamente questa fu sostituita da OxygenOS, lasciando comunque all’utente finale la possibilità di scegliere quale ROM equipaggiare sul proprio dispositivo liberamente. Quello di OnePlus fu un successo sempre più travolgente negli anni e ad oggi l’azienda cinese si è saputa ritagliare una buona fetta di mercato con i suoi telefoni competitivi.

Accessori per OnePlus 11 5G

OnePlus 11 5G è attualmente il top di gamma di casa OnePlus, con un hardware al passo con i top di gamma della concorrenza ed è stato lanciato a gennaio 2023. Di seguito una lista di accessori per la salvaguardia del vostro dispositivo:

Pellicola in vetro temprato 3D Aokuma

La pellicola in vetro temprato Aokuma è progettata appositamente per OnePlus 11 5G per una copertura completa del Display. La superficie del vetro possiede un trattamento idrofobo e oleorepellente, difendendo il telefono da impronte digitali, olio, acqua, polvere e altro sporco. Il vetro possiede una durezza pari a 9H+ per garantire una efficace resistenza agli urti e ai graffi. Con uno spessore di soli 0,26mm, garantisce un alto livello di trasparenza e un elevata sensibilità al tocco. La confezione contiene 2 pellicole e tutto l’occorrente per poterle applicare velocemente.

Pellicola Yiunssy per fotocamera posteriore

Visto l’importante comparto fotografico posteriore di OnePlus 11 non possiamo di certo permetterci di danneggiarlo accidentalmente. Ecco che Yiunssy ci viene in aiuto con una apposita pellicola trasparente in vetro temprato resistente ad urti e graffi con una durezza di 9H+. La pellicola è idrofobica e oleorepellente e non altera minimamente le foto e l’effetto del flash sui vostri scatti fotografici. La confezione contiene 3 pezzi facilmente installabili manualmente sulla fotocamera del vostro dispositivo.

Cover protettiva in silicone TPU Heioloo

Per proteggere la scocca del vostro OnePlus 11 non potevamo che scegliere una delle migliori cover disponibili su Amazon. La cover in silicone TPU trasparente delle Heioloo permette di assorbire gli urti accidentali e le cadute, strizzando l’occhio all’estetica con un design sottile e trasparente che non nasconde i colori del vostro smartphone. La cover è resistente anche ai graffi e previene l’accumulo di polvere. La superficie è oleorepellente e idrofobica.

Accessori per OnePlus 10T 5G

OnePlus 10T è uno dei dispositivi più all’avanguardia sul mercato se pur inferiore al fratello maggiore 11. È un dispositivo che si colloca nella fascia intermedia e nonostante tutto ha un costo abbastanza importante. Di seguito una serie di accessori per la salvaguardia del dispositivo.

Pellicola protettiva IBYWIND in vetro temprato

La pellicola in vetro temprato IBYWIND è progettata appositamente per OnePlus 10T 5G per una copertura completa del Display. La superficie del vetro possiede un trattamento idrofobo e oleorepellente, difendendo il telefono da impronte digitali, olio, acqua, polvere e altro sporco. Il vetro possiede una durezza pari a 9H per garantire una efficace resistenza agli urti e ai graffi. La confezione contiene 2 pellicole e tutto l’occorrente per poterle applicare velocemente, tra cui una pratica cornice in plastica per applicare le pellicole alla perfezione lungo i bordi.

Pellicola protettiva per fotocamera Xinyunew

Con la pellicola anti graffio per fotocamera della Xinyunew proteggeremo al meglio i sensori fotografici del nostro OnePlus 10T. La pellicola si adatta perfettamente al dispositivo fornendo una copertura completa che protegge da ogni tipo di danno accidentale. La durezza 9H del vetro temprato con la quale è realizzata, rappresenta una garanzia di affidabilità secondo i migliori standard in commercio. La confezione comprende 2 pezzi pronti all’uso e facilissimi da applicare.

Cover trasparente in TPU iVoler

Per proteggere il vostro OnePlus 10T dagli urti e dalle cadute accidentali vi consigliamo la bellissima cover trasparente in morbido silicone TPU della iVoler. La cover permette di assorbire gli urti accidentali e le cadute, e ha un design sottile e trasparente con gli angoli rinforzati per proteggere al meglio le parti più a rischio del vostro smartphone in caso di caduta. La cover è resistente anche ai graffi e previene l’accumulo di polvere. La superficie è oleorepellente e idrofobica.

Accessori per OnePlus 10 Pro 5G

OnePlus 10 Pro 5G è stato il top di gamma della scorsa generazione di telefoni del produttore cinese. Attualmente ha un costo leggermente maggiore rispetto al fratello minore 10T, e le caratteristiche tecniche di tutto rispetto lo rendono ad oggi una scelta ancora valida per chi cerca un prodotto di fascia alta senza voler osare eccessivamente rispetto all’ultimo top di gamma. Scopriamo insieme i migliori accessori per proteggere il vostro dispositivo.

Pellicola in TPU 3D morbida NEWZEROL

La pellicola in TPU della NEWZEROL è progettata appositamente per OnePlus 10 Pro 5G per una copertura completa del Display. L’azienda fornisce su youtube un video tutorial per aiutarvi ad applicare al meglio la pellicola, nonostante la confezione contenga già un pratico supporto in plastica per aiutarvi nell’operazione. La sua natura in TPU permette alla pellicola di recuperare autonomamente la sua integrità da piccoli graffi o eventuali bolle d’aria generate durante l’applicazione. La qualità di questo prodotto risulta essere davvero altissima e la confezione proposta ad un prezzo davvero vantaggioso, contiene ben 3 pellicole.

Pellicola per fotocamera Ringke in alluminio

Con la pellicola anti graffio per fotocamera della Ringke proteggeremo al meglio la fotocamera posteriore del nostro OnePlus 10 Pro. La pellicola si adatta perfettamente al dispositivo fornendo una copertura completa che protegge da ogni tipo di danno i 3 sensori e il flash del dispositivo. La struttura in alluminio resistente rappresenta una garanzia di affidabilità senza eguali, dal look accattivante.

Cover trasparente antiurto Ringke Fusion-X

Per proteggere il vostro OnePlus 10 Pro dagli urti e dalle cadute accidentali vi consigliamo la cover Fusion-X della Ringke. La cover permette di assorbire gli urti accidentali e le cadute grazie alla sua struttura rinforzata. L’aggiunta di creste nel bumper fornisce un maggiore controllo della presa, per una comoda maneggevolezza. La cover è disponibile in due colorazioni (trasparente e nera). Un vero must have per i più sbadati a cui cade spesso il telefono dalle mani.

Accessori per OnePlus Nord 2 5G

il OnePlus Nord 2 5G si colloga nella fascia media di OnePlus, e quindi tra gli smartphone disponibili sullo store non è proprio quello più economico tra tutti ma offre un buon rapporto qualità-prezzo. Il dispositivo offre buone prestazioni in linea con i suoi competitor sulla stessa fascia di prezzo. Vediamo insieme quali sono i migliori accessori disponibili per la sua salvaguardia.

Kit pellicole protettive IBYWIND per OnePlus Nord 2 5G

IBYWIND propone per OnePlus Nord 2 un interessantissimo budle di pellicole protettive per display e fotocamera. Nella confezione troverete 2 pellicole in vetro temprato con uno spessore di soli 0,33mm e di ottima qualità, insieme ad un’apposita cornice in plastica per aiutarvi ad applicare la pellicola alla perfezione senza sbagliare, una cornice protettiva per la vostra fotocamera posteriore e una skin adesiva posteriore anti graffio con effetto fibra di carbonio. Il tutto viene venduto ad un prezzo davvero interessante.

Cover Spigen Ultra Hybrid per OnePlus Nord 2 5G

La cover Ultra Hybrid della Spigen offre un design modermo e accattivante per il vostro OnePlus Nord 2. I bordi intorno al telefono e alla fotocamera sono rivestiti di uno strato in TPU nero che protegge le parti maggiormente a rischio del vostro dispositivo in caso di cadute o urti accidentali. Il retro della cover è composto da solido materiale plastico trasparente. Associata al kit di pellicole della IBYWIND donerete al vostro OnePlus Nord 2 un look davvero moderno e accattivante.

Accessori per OnePlus Nord 2T

Il OnePlus Nord 2T è il fratello maggiore, per così dire, di OnePlus Nord 2. I due telefoni hanno alcune differenze nel design e nella componentistica interna (il modello 2T ad esempio, monta un processore più veloce). Il gap tra i due telefoni alla fine è talmente minimo che vengono ormai proposti al medesimo prezzo. Viste le differenze con il suo predecessore, saremo costretti ad utilizzare accessori appositamente studiati. Scopriamo insieme i migliori.

Kit pellicole protettive IBYWIND per OnePlus Nord 2T

Vista la disponibilità in commercio del medesimo kit proposto per il fratello OnePlus Nord 2, non potevamo fare a meno di segnalarvi anche per OnePlus nord 2T il kit di pellicole protettive della IBYWIND. La confezione anche in questo caso contiene 2 pellicole in vetro temprato con durezza 9H, la pratica cornice per aiutarvi nell’applicazione, la protezione metallica per la fotocamera posteriore e la pellicola anti graffio posteriore con effetto fibra di carbonio. Non lasciatevelo scappare!

Cover protettiva in silicone TPU HSP per OnePlus Nord 2T

Tra le migliori cover per OnePlus Nord 2T, vi segnaliamo questa in silicone TPU della HSP disponibile in 2 colorazioni al momento della stesura dell’articolo (nero e trasparente). La finitura speciale della cover impedisce alla polvere e allo sporco in generale di attaccarsi alla superficie in silicone. Nel complesso il silicone ha uno spessore di 1,2mm e una speciale rifinitura Microdot che previene le macchie d’acqua. Nel complesso la sensazione al tatto è davvero confortevole e il prodotto offre un ottima protezione.

Accessori per OnePlus Nord CE 2 Lite

Il OnePlus Nord CE 2 Lite è lo smartphone più economico disponibile al momento in casa OnePlus, dedicato a chi non ha particolari esigenze e vuole risparmiare senza rinunciare all’affidabilità offerta dall’azienda cinese. Di seguito andremo a vedere insieme i migliori accessori per proteggere il vostro dispositivo.

Kit pellicole protettive IBYWIND per OnePlus Nord CE 2 Lite

Come si suol dire non c’è due senza 3! Anche per OnePlus Nord CE 2 Lite il kit di pellicole IBYWIND si attesta come il miglior prodotto per rapporto qualità prezzo. La confezione, anche in questo caso, contiene 2 pellicole in vetro temprato con durezza 9H, la pratica cornice per aiutarvi nell’applicazione, la protezione metallica per la fotocamera posteriore e la pellicola anti graffio posteriore con effetto fibra di carbonio. Non perdetevelo!

Cover protettiva in silicone TPU Kwmobile per OnePlus Nord CE 2 Lite

Tra le migliori cover per OnePlus Nord CE 2 Lite vi segnaliamo questa in silicone TPU dellaKemobile. La cover è disponibile in 6 colorazioni diverse. L’alta qualità dei materiali garantisce un ottima aderenza al dispositivo e una altrettanta ottima resistenza. Nel complesso la sensazione al tatto è davvero confortevole e il prodotto offre un ottima protezione da cadute o urti accidentali.

I migliori carica batteria per i dispositivi OnePlus

Per mantener al meglio nel tempo la durata delle nostre batterie bisogna affidarsi a prodotti per la ricarica di qualità e altamente affidabili, assemblati secondo i migliori standard. Di seguito vi proponiamo alcuni tra i migliori caricatori disponibili su Amazon per poter ricaricare al meglio i vostri dispositivi della gamma OnePlus.

Caricatore ufficiale OnePlus Warp Charge 65W

Il caricatore Warp Charge da 65W di OnePlus è sicuramente il dispositivo di ricarica più affidabile in assoluto per il vostro telefono OnePlus. È dotato di connettore Tipo-A che vi permetterà di utilizzarlo con gli appositi cavetti compatibili, anche per ricaricare i dispositivi con il connettore diverso dal Tipo-C di cui è dotato in confezione. Il supporto alla ricarica rapida, permette di sfruttare a pieno questa funzione su tutti i dispositivi della gamma OnePlus dotati della medesima funzione, con una corrente in uscita di 6,5 A a 10 V. Se siete disposti a spendere un po’ di più è l’acquisto migliore che possiate fare per il bene della vostra batteria.

Caricabatterie USB-C 30W universale Pisen

Il caricatore da parete Pisen da 30W USB-C è tra i migliori dispositivi economici disponibili su Amazon. Supporta la ricarica rapida e, grazie alla tecnologia GAN, dispone di dimensioni ridotte e un’alta affidabilità. Il disposito è in grado di interrompere la ricarca del vostro smartphone non appena avrà terminato di ricaricare la batteria in modo da migliorarne il deterioramento nel tempo. L’alta compatibilità con i dispositivi in commercio vi permetterà di poterlo utilizzare per ricaricare una moltitudine di prodotti, tra cui anche i dispositivi Apple (iPhone, iPad, Macbook, ecc…). Nella sua fascia di prezzo è sicuramente un prodotto imbattibile.

Caricatore auto USB-C da 51W con supporto ricarica rapida di SUNDAREE

Il caricatore per auto da 51W della SUNDAREE offre di base un cavo elastico con connettore USB Tipo-C e un ingresso USB Tipo-A per poter collegare ulteriori cavetti con connettori appositi per altri dispositivi. Supporta la ricarica rapida ed è compatibile con una moltitudine di dispositivi in commercio delle migliori marche. La sua circuiteria è dotata di un sistema di protezione certificato EMC per evitare danni da sbalzi di corrente sui vostri dispositivi, proteggendo cosi la durata della vostra batteria nel tempo. Se state cercando un caricatore per la vostra auto non potete lasciarvelo scappare!