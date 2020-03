Tenersi in forma attraverso l’attività fisica è importante, anzi fondamentale. La quarantena forzata a causa dell’emergenza coronavirus ha imposto però una rivoluzione anche in quest’ambito, mettendo casa nostra al centro di tutto. Gli allenamenti devono dunque essere spostati nel proprio focolare domestico, con tutte le limitazioni del caso. Come sempre però, la tecnologia viene in nostro aiuto, con tutta una serie di soluzioni.

Recuperate innanzitutto la nostra guida dedicata ai fitness tracker in grado di monitorare gli allenamenti domestici, che stiamo provvedendo ad aggiornare costantemente. In questo articolo ci siamo invece concentrati su veri e propri attrezzi fitness, dotati però di un’anima smart, che gli consente di interfacciarsi con smartphone, tablet e wearable, così da chiudere il cerchio e far sentire meno la mancanza della palestra.

I migliori attrezzi fitness smart per allenarsi a casa

Corda per saltare Smart Rope | 89,95 euro

Un attrezzo che farà felici i “puristi” del fitness. La corda per saltare rimane infatti una delle migliori alternative ai più moderni programmi di allenamento. Anzi, negli ultimi anni c’è stata una vera e propria riscoperta di questo attrezzo anche nelle palestre. Il modello che segnaliamo oggi si chiama Smart Rope ed è realizzata da Tangram Factory. Grazie ai 23 LED della corda collegati ai sensori magnetici, è possibile visualizzare i dati dell’allenamento mentre si è letteralmente a mezz’aria mezz’aria. Due set di cuscinetti a sfera in ogni impugnatura garantiscono un movimento naturale ed è presente anche un’applicazione proprietaria (App Smart Gym Pro, disponibile sia per Android che per iOS), con la quale Smart Rope si interfaccia attraverso il Bluetooth. È disponibile nelle misure S (persone di altezza compresa fra 152 e 163 cm), M (persone di altezza compresa fra 165 e 175 cm), L (persone di altezza compresa fra 178 e 188 cm) e XL (persone di altezza compresa fra 191 e 201 cm).

Tapis-roulant WalkingPad A1 | 599,99 euro

Il tapis-roulant è l’attrezzo smart per eccellenza per allenarsi a casa. Sul mercato sono presenti una miriade di modelli ma pochi possono vantare l’anima smart (e il rapporto qualità/prezzo) del Walking Pad A1 di Xiaomi. La logica dell’azienda cinese, con questo prodotto, è proprio quella di facilitare l’allenamento tra le mura domestiche, tant’è che la velocità massima raggiungibile è pari a 6 km/h, praticamente poco sopra la camminata veloce. Grazie alla presenza del Bluetooth, il Walking Pad A1 si interfaccia con l’applicazione proprietaria Xiaomi Home (disponibile sia su iOS che su Android), supporta fino a 100 Kg e può essere comodamente ripiegato quando non lo si utilizza. Nella confezione di vendita è presente anche un telecomando da indossare al polso, così da poterlo controllare mentre ci si cammina sopra. Insomma, non resta che iniziare a correre.

Activ5 Fitness System| 139,95 euro

È un prodotto unico nel suo genere questo Activ5 Fitness System, realizzato dall’azienda ActivBody. Si tratta di un dispositivo di allenamento portatile, coadiuvato da un’app disponibile per iOS e per Android, che guida in esercizi isometrici a basso impatto. L’app include esercizi da svolgere seduti e in piedi, e allenamenti avanzati per aumentare la forza muscolare. Ogni esercizio è personalizzato in base al livello di allenamento, tiene traccia dei progressi e fornisce feedback in tempo reale. Insomma, Activ5 Fitness System, grazie agli oltre cento esercizi isometrici, promette di aiutare nel tonificare e rafforzare i muscoli, oltre a ottimizzare gli allenamenti quotidiani a seconda delle preferenze.

Under Armor Machina| 129,00 euro

Anche le scarpe da running possono essere smart. Le Under Armon Machina integrano infatti un chip bluetooth che, interfacciandosi con l’apposita applicazione (disponibile sia per Android che per iOS), consente di monitorare tutta una serie di aspetti della corsa. Ovviamente, sono in grado di tenere conto della corsa sul posto e di quella sul tapis-roulant, per cui ideali anche per allenarsi a casa. Pesano 295 grammi (molto leggere dunque) e sono disponibili in diverse taglie, così da potersi adattare alle esigenze dei diversi utenti.

Cyclette ES600 | 699,99 euro

Non poteva mancare una cyclette nella nostra lista. Lo sappiamo, il modello che abbiamo segnalato ha certamente un prezzo importante, ma probabilmente va vista come investimento in ottica futura, magari con la logica di utilizzare permanentemente la propria abitazione per allenarsi. Si chiamata ES600, è realizzata dall’azienda Sportstech, integra una console che si interfaccia con l’applicazione proprietaria per iOS e Android e consente, anche grazie ad appositi programmi di allenamento, di tenere traccia a 360° della propria attività. Insomma, un dispositivo avanzato, ma che consente di allenarsi in maniera efficace anche tra le mura domestiche.