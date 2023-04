Da un po’ di tempo Samsung ha integrato all’interno di tutti i suoi dispositivi dotati di interfaccia OneUI le funzionalità di Good Lock, vale a dire un vero e proprio tool in grado di personalizzare, attraverso appositi “moduli”, l’interfaccia e le funzionalità dei vostri device Samsung. In questo articolo scopriremo insieme quali sono i migliori moduli per Samsung Good Lock.

I moduli di Good Lock sono di fatto delle app che vanno a modificare parte della UI e in generale l’esperienza utente. L’applicazione rappresenta un vero e proprio centro di controllo per la gestione di tutte queste componenti aggiuntive. Tramite Good Lock potremo ad esempio aggiungere gesture in home oppure personalizzare il comportamento dei menù a tendina.

Gli utenti sono liberi di personalizzare ogni aspetto dell’interfaccia in base alle proprie necessità. Con l’ultima versione del software uscita in concomitanza con Samsung Galaxy S23, è possibile aggiornare i plugin con un solo tocco direttamente dall’interfaccia dell’app e gestire in modo semplice tutti gli elementi dell’interfaccia OneUI.

Se non avete Good Lock sul vostro dispositivo è possibile scaricarlo direttamente dal Galaxy Store. Al suo interno, potrete trovare l’elenco completo di tutti i moduli installabili con un semplice tocco. Purtroppo l’applicazione al momento è disponibile solo in lingua inglese, ma la sua semplicità d’uso non viene ostacolata dalle barriere linguistiche.

Andiamo ora a vedere insieme alcuni dei migliori moduli disponibili per Samsung Good Lock:

Quickstar

Questo modulo permette di personalizzare completamente la grafica e le caratteristiche del pannello quick toggle. Potrete ad esempio stabilire l’ordine delle notifiche, disabilitare la visualizzazione di esse sulla status bar o regolare le impostazioni di visualizzazione dell’orologio.

Clockface

Questo modulo vi permette di selezionare lo stile che più vi aggrada dell’orologio posto sulla vostra lockscreen, dandovi così la possibilità di scegliere tra decine di modelli diversi. Potrete in oltre creare una “watch face” personalizzata nei minimi dettagli.

Lockstar

Questo modulo vi permetterà di personalizzare la UI e le funzionalità della schermata di blocco del vostro dispositivo, potere anche selezionare sia gli elementi della vostra interfaccia, sia il loro posizionamento, in base alle vostre preferenze personali. Tra le componenti disponibili, troviamo ad esempio, sfondi, temi per l’orologio e molto altro.

Sound Assistant

Tramite questo modulo potrete personalizzare il comparto audio del vostro dispositivo regolando il funzionamento della vibrazione, creando pattern personalizzati in base alle vostre suonerie oppure potrete regolare il volume delle singole app del vostro telefono. Con Sound Assistant, potrete anche regolare la curva di aumento del volume in base alla pressione dei tasti e tanto altro.

Nice catch

Con questo modulo potrete creare una lista di tutte le applicazioni che compiono determinate azioni sul vostro dispositivo, in modo da poterle monitorare. Nice catch può essere utile per individuare tutte quelle applicazioni che fanno un uso eccessivo della batteria o che si attivano senza il vostro permesso e a vostra insaputa.

Edge touch

Edge touch è il modulo definitivo per tutti coloro che hanno dei dispositivi con il display curvo. Tramite questo modulo sarà possibile impostare le aree di interazione del touch screen in prossimità dei bordi, evitando così i tocchi involontari sul display.

Wonderland

Tramite questo divertentissimo modulo, sarà possibile creare sfondi animati personalizzati per il vostro dispositivo. Basterà selezionare una foto di background per poi applicare effetti in movimento e molto altro.

Keys cafe

Keys cafe è un altro interessante modulo per la personalizzazione della vostra interfaccia. Con questo modulo potrete personalizzare interamente la vostra tastiera creando temi personalizzati e applicando suoni ed effetti particolari. Tra le varie funzionalità, c’è anche quella di poter creare un vostro personalissimo layout, aggiungendo o togliendo determinati tasti rispetto alla configurazione standard della vostra tastiera.

Galaxy to Share

Se siete possessori di diversi dispositivi di casa Samsung (smartphone, tablet, etc.), tramite il modulo Galaxy to Share, potrete condividere le vostre impostazioni di Good Lock tra tutti i vostri dispositivi senza doverle configurare manualmente su ognuno di essi. Attualmente il modulo supporta solo la condivisione delle impostazioni di alcuni moduli come ClockFace, Home Up, Keys Cafe, LockStar, MultiStar, NavStar, One Hand Operation+, QuickStar, Sound Assistant e Theme Park. In futuro, il supporto verrà esteso di volta in volta ad altri moduli.

Questi erano solamente alcuni tra i tantissimi moduli disponibili su Good Lock in grado di ampliare e personalizzare i vostri smartphone Samsung. E voi li conoscevate? Li avete mai provati? Ne conoscete altri utili da suggerirci? Fatecelo sapere sotto nei commenti.