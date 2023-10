I nuovi Amazon Echo Buds tornano in sconto al 50%!

Come diciamo spesso: orientarsi nel mondo degli auricolari true wireless non è mai semplice, specie perché, qualora non si voglia specificatamente puntare a quelli che sono i prodotti migliori del mercato, il settore è davvero florido di proposte, con articoli provenienti anche da vari brand emergenti, che certamente sono disponibili a prezzi bassi, ma che non sempre si rivelano efficienti come si vorrebbe... o come ci si aspetterebbe.

Insomma, scegliere gli auricolari giusti è spesso complesso, ma qualora foste alla ricerca di un prodotto del genere, con un buon rapporto qualità prezzo, vi segnaliamo allora che su Amazon sono tornati in sconto, per altro al 50%, i sempre ottimi Amazon Echo Buds di 2ª generazione, auricolari senza fili già protagonisti della recente Festa delle offerte Prime, e che oggi potrete acquistare ad appena 69,99€!

Echo Buds, chi dovrebbe acquistarli?

Gli Amazon Echo Buds sono auricolari senza fili di ottima qualità, e ci sentiamo di consigliarne l'acquisto a chunque sia alla ricerca di un prodotto che non si limiti a permettervi un ascolto di buona qualità, ma a chi è sempre alla ricerca di un prodotto che sia in grado di offrire quel "qualcosa in più" che può fare la differenza rispetto alla concorrenza. Qui quel "quid" è particolarmente evidente, in quanto parliamo di auricolari che, prodotti da Amazon, godono nativamente della presenza di Amazon Alexa, ovvero di un assistente vocale che, una volta tanto, non è integrato nel nostro smartphone, ma direttamente negli auricolari!

Questa piccola differenza rende possibile il richiamo della IA di Amazon con un semplice tocco sugli auricolari, permettendovi così di poter chiedere ad Alexa la qualunque, senza il bisogno di prendere il telefono dalla tasca! Al netto di questo, si tratta anche di auricolari di qualità davvero ottima, specie considerando gli eccellenti driver installati, che garantiscono un audio nitido e bilanciato anche durante le chiamate.

Per quanto riguarda il prezzo, gli Amazon Echo Buds sono venduti, a prezzo pieno, alla cifra di ben 139,99€, ma al netto di questo hanno spesso subito delle oscillazioni importanti, proponendosi spesso a prezzi molto vantaggiosi, specie in concomitanza di eventi Amazon dedicati agli sconti, come la recente Festa delle offerte Prime, nel corso della quale gli Amazon Echo Buds raggiunsero il prezzo più basso mai registrato (59,99€)! Quello qui proposto, dunque, non è il prezzo più conveniente mai visto, ma va detto che con questa proposta di 69,99€ c'è comunque un margine di risparmio abbastanza conveniente da giustificare l'acquisto, senza contare che il minimo era stato raggiunto davvero pochi giorni fa, ed è implausibile, pertanto, che il prezzo si abbassi di più nel corso del prossimo periodo.

Ergonomici, comodi e dotati di un ottimi sistema di cancellazione del rumore, gli Amazon Echo Buds sono auricolari senza fili di indubbia qualità e, considerato l'ottimo prezzo proposto, vi suggeriamo caldamente l'acquisto, possibile grazie alla , da visitare quanto meno prima che la promozione termini o che si esauriscano le scorte.

