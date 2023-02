Qualcomm Technologies, nel corso di una tavola rotonda tenutasi a San Diego, ha annunciato le prossime innovazioni 5G, pensate per garantire un più ampio accesso al Connected Intelligent Edge e alla prossima generazione di esperienze di connettività.

Con lo scopo dichiarato di ampliare sempre più l’accesso alla nuova generazione di connessione 5G e, con essa, la possibilità di usufruire di una gamma sempre più ampia di esperienze, Qualcomm Technologies ha annunciato Snapdragon X75, X72 5G Modem-RF Systems e Qualcomm Fixed Wireless Access Platform Gen 3.

Sull’avvento della nuova generazione di connettività 5G, Durga Malladi, senior vice presidente general manager, modem e infrastrutture cellulari, Qualcomm Technologies, Inc. si è così espressa

“Il 5G Advanced porterà la connettività a un livello completamente nuovo, alimentando la nuova realtà del Connected Intelligent Edge.;Il sistema Snapdragon X75 Modem-RF dimostra tutta l’ampiezza della nostra leadership globale nel 5G, con innovazioni come l’IA accelerata dall’hardware e il supporto per le prossime funzionalità 5G Advanced, che sbloccano un livello completamente nuovo di prestazioni 5G e una nuova fase nelle comunicazioni cellulari“.

Snapdragon X75 è la prima soluzione modem-antenna di sesta generazione di Qualcomm a supportare il 5G Advanced, la naturale evoluzione dell’attuale sistema 5G, presentandosi con una nuova tecnologia, una suite software sviluppate ad hoc e diverse funzionalità pensate appositamente per andare a coprire quelli che sono gli attuali limiti della connettività. Pensate per gli OEM, le innovazioni proposte permetteranno di (citiamo direttamente dal comunicato) “ creare esperienze di nuova generazione in diversi segmenti, tra cui smartphone, banda larga mobile, automotive, calcolo, IoT industriale, accesso wireless fisso e reti private 5G.”

Snapdragon X75 si presenta al mondo come il primo sistema Modem-RF con un acceleratore tensor hardware: questo consentirà prestazioni AI oltre 2,5 volte migliori rispetto alla Gen 1 e introduce Qualcomm 5G AI Suite Gen 2 che presenta funzionalità avanzate basate sull’AI, tra cui la prima gestione del fascio mmWave assistita da sensori al mondo e la localizzazione GNSS Gen 2 basata sull’AI.

Snapdragon X75 promette di offrire prestazioni 5G superiori grazie ad alcuni interessanti elementi tra cui la capacità di aggregazione a 10 portanti per mmWave, così da offrire una capacità di spettro superiore, a cui si affianca una riduzione dei costi, dell’ingombro hardware e del consumo energetico. Il tutto pensato per migliorare delle prestazioni negli scenari di utilizzo comune, come ascensori, metropolitane, aeroporti, parcheggi, sessioni di gioco mobile.

Qualcomm Technologies ha anche annunciato Snapdragon X72 5G Modem-RF System, una soluzione 5G modem-to-antenna ottimizzata per l’adozione mainstream di applicazioni a banda larga mobile, che supporta velocità di download e upload multi-Gigabit.

Snapdragon X75 trova la sua prima applicazione diretta in Qualcomm Fixed Wireless Access Platform Gen 3, la prima piattaforma di accesso wireless fisso (FWA) 5G Advanced-ready completamente integrata al mondo con supporto mmWave, Sub-6 GHz. Mossa da una CPU quad core e da un’accelerazione hardware dedicata, questa nuova piattaforma presenta una serie di prestazioni migliorate che permetteranno di offrire una banda larga wireless con velocità e latenza simile a quelle offerte dai cavi.

Secondo quanto affermato dall’azienda, Qualcomm FWA Gen 3 consentirà di abilitare un’ampia gamma di applicazioni e servizi gli operatori mobili e fornirà loro un modo per offrire velocità di Internet simili a quelle della fibra ottica in modalità wireless su 5G anche in zone normalmente meno semplici da raggiungere o gestire come comunità rurali, suburbane e urbane ad alta densità, contribuendo in maniera significativa alla chiusura del divario digitale.

Al momento in cui scriviamo non manca molto alla possibilità di “toccare con mano” Snapdragon X75: attualmente in fase di campionamento, i primi dispositivi commerciali sono previsti per la seconda metà del 2023. Non mancheremo di aggiornarvi quando avremo nuove informazioni.