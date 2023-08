L’industria degli smartphone è in fermento mentre assistiamo a una trasformazione epocale: gli smartphone pieghevoli stanno prendendo il sopravvento, dimostrando di essere più che una moda passeggera.

Samsung si aspetta che Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 vendano addirittura più dell’ultima serie Galaxy Note!

Dopo aver lanciato il suo primo foldable due anni fa, Samsung ha di recente rivelato che la serie Galaxy Z sta vendendo quasi come la popolare serie Galaxy Note. In un’intervista esclusiva con CNET, TM Roh, il presidente di Samsung MX, ha svelato che l’azienda prevede che le vendite del Galaxy Z Flip 5 e il Galaxy Z Fold 5 supereranno quelle della serie Galaxy Note di alcuni anni fa, la quale aveva raggiunto la cifra di 12 milioni di unità.

Questo risultato segnerebbe una pietra miliare fondamentale per la serie Galaxy Z, indicando che i foldable stanno finalmente conquistando il mercato di massa.

Gli esperti di mercato di IDC prevedono che le vendite mondiali di smartphone pieghevoli raggiungeranno la quota di 21,3 milioni di unità nel 2023, segno tangibile del crescente interesse dei consumatori per questa nuova categoria di dispositivi. Sebbene le cifre di vendita siano ancora lontane rispetto agli smartphone tradizionali, i pieghevoli si rivelano essere una scelta redditizia per Samsung. Durante la dichiarazione sugli utili del secondo trimestre del 2022, l’azienda ha dichiarato di puntare a superare la serie Galaxy Note con i suoi foldable, obiettivo apparentemente raggiunto con successo.

Samsung ha dimostrato di essere un pioniere nel settore dei pieghevoli, avendo dominato il mercato globale per gli ultimi quattro anni. Mentre altre aziende come Google, OnePlus, Oppo, Vivo e Xiaomi hanno presentato i propri foldable, nessuna di tali aziende ha ancora raggiunto la diffusione globale di Samsung. Tuttavia, la crescente concorrenza è vista positivamente dal presidente TM Roh, poiché spingerà tutte le aziende a dare il massimo.

La prossima sfida per Samsung sarà quella di rendere i pieghevoli più sottili, leggeri e accessibili. Nonostante la volontà di lanciare dispositivi pieghevoli a prezzi più abbordabili, TM Roh ha ammesso che sarà una sfida complicata, a causa dei costi dei materiali. Tuttavia, l’azienda non ha rinunciato al suo obiettivo e promette di continuare a lavorare per offrire ai consumatori una gamma più ampia di opzioni a prezzi più contenuti.

Con il mercato dei pieghevoli in costante crescita, sembra che Samsung abbia compiuto una scelta audace e lungimirante, abbandonando una serie di successo come Galaxy Note per adattarsi alle nuove tendenze. Mentre il futuro dei foldable si profila sempre più luminoso, la concorrenza tra i produttori si intensificherà, spingendo l’intera industria verso l’innovazione e il progresso.