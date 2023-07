Secondo le ultime notizie divulgate da Mark Gurman attraverso la newsletter Power On di Bloomberg, i nuovi AirPods, previste per il 2025, potrebbero offrire funzionalità innovative che vanno oltre l’ascolto della musica. Scopriamo insieme quali sono le novità che l’azienda di Cupertino potrebbe introdurre con la prossima generazione dei suoi auricolari wireless.

Sebbene l’Apple Watch sia spesso considerato il gioiello della corona di Apple, gli AirPods giocano un ruolo cruciale nell’ecosistema dell’azienda. Secondo i dati finanziari del secondo trimestre fiscale, il segmento “Wearables, Home e Accessori” di Apple ha generato un fatturato di 8,76 miliardi di dollari, superando di oltre 2 miliardi di dollari il ricavo degli iPad nello stesso periodo. Gli AirPods, essendo gli auricolari true wireless stereo più popolari al mondo, contribuiscono significativamente a questo successo.

Apple sta cercando di introdurre nuove funzionalità che monitoreranno la salute degli utenti attraverso gli AirPods. Una di queste sarà un test uditivo che emetterà toni diversi per determinare la capacità di udito di una persona. Inoltre, Apple sta esplorando il settore degli apparecchi acustici, un mercato dal valore di 10 miliardi di dollari all’anno. La collaborazione con esperti del settore permetterà ad Apple di offrire una soluzione all’avanguardia per le persone con problemi uditivi.

La prossima generazione degli AirPods potrebbe anche misurare la temperatura corporea dell’utente attraverso il canale uditivo. Oltre all’utilizzo nella sfera della fertilità, questa funzione potrebbe aiutare gli utenti a monitorare il proprio stato di salute e rilevare eventuali malattie in modo tempestivo. Questo spingerebbe gli AirPods direttamente nell’industria sanitaria, un settore in cui Apple sta investendo molto.

Oltre alle nuove funzionalità per la salute, Apple sta considerando l’aggiunta di AirPods più economici alla propria lineup. Inoltre, con l’arrivo nel 2024 del Vision Pro, Apple sta cercando di trovare modi per collegare le cuffie con il visore per offrire un’esperienza utente ancora più coinvolgente.

I nuovi AirPods di Apple promettono di rivoluzionare l’esperienza degli utenti, non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro.