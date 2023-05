Difficile credere che sia successo ma, come forse avrete scoperti in rete, specie grazie a TikTok, dove hanno rapidamente guadagnato una straordinaria popolarità, Redmi ha da poco immesso sul mercato asiatico un paio di auricolari completamente brandizzati ed a tema Harry Potter, grazie ad un accordo di licenza esclusivo che ha permesso al brand, nato in seno a Xiaomi, di creare un prodotto non solo performante, ma soprattutto bellissimo!

Nascono così i Redmi Buds 4 Harry Potter Limited Edition, ovvero dei “classici” Redmi Buds di quarta generazione (attenzione, non si tratta della versione “pro”), che per l’occasione sono statti completamente brandizzati a tema Harry Potter, con tanto di alcuni gadget e di un packaging che, francamente, trasmette appieno la magia del celebre “Wizarding World”.

Praticamente introvabili in Europa, questi splendidi auricolari sono però disponibili, a sorpresa, su Aliexpress, con anche la possibilità di poterli ricevere in Italia, il tutto al prezzo di appena 54,54€ che, considerando il prezzo originale dei Redmi Buds 4 in edizione originale (circa 45 euro) non sono poi moltissimi.

Semplici ma funzionali, i Redmi Buds 4 sono auricolari di ottima qualità, dotato di un’ottima funzione di cancellazione attiva del rumore fino a 35 dB, che permette di godere senza problemi della propria musica, così come di effettuare chiamate limpide e dal suono cristallino. Il merito è anche e soprattutto dei controller dinamici da 10 mm e del diaframma ultrasottile da 0,006 mm di cui questi auricolari sono dotati, e che sono capaci di rendere le voci dinamiche, i bassi più pieni e gli alti più luminosi.ù

L’esperienza d’uso, insomma, è davvero eccezionale, anche se il tutto passa in secondo piano quando ci si confronta con questa specifica edizione che, come detto in apertura, oltre ad un packaging a dir poco splendido, si contraddistingue per una brandizzazione totale del contenuto. In tal senso, le Redmi Buds 4 a tema Harry Potter non solo hanno loghi e colorazione che richiamano apertamente al mondo di Hogwarts e del suo maghetto, ma includono anche gadget come stickers e, soprattutto, una spelndida custodia in simil pelle, appositamente creata per questi aruciolari, e sulla quale svetta uno splendente Boccino D’oro tridimensionale!

Parliamo, insomma, di un prodotto confezionato con una certa perizia, e con grande attenzione nei confronti dei fan del brand che, come immaginerete, resteranno davvero estasiati dalla bellezza di questo prodotto il cui rapporto qualità/prezzo, grazie ad Aliexpress, è a dir poco incredibile!

Insomma, parliamo di auricolari davvero bellissimi! Praticamente il sogno di qualsiasi fan del famoso maghetto e che, per questo, andranno certamente a ruba anche sullo store cinese, motivo per cui vi invitiamo ad effettuare subito il vostro acquisto, consultando la pagina Aliexpress dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

