Gli smartphone pieghevoli stanno prendendo sempre più spazio nel mercato e ormai sono diversi i produttori che adottano questa soluzione nella gamma dei propri dispositivi. Nel 2023 questo andamento potrebbe addirittura salire vertiginosamente. Secondo una stima condotta da DIGITIMES Research, infatti, le spedizioni totali degli smartphone pieghevoli dovrebbero salire a 27,8 milioni nel 2023.

DIGITIMES Research ha stimato che nel 2022 sono stati spediti circa 18,3 milioni di dispositivi pieghevoli, con Samsung a farla da padrona con il 75% del volume totale. Nel 2023 la tendenza è prevista in aumento, col numero che sale a 27,8 milioni di smartphone spediti e una quota di mercato di Samsung che scende al 66% a causa della concorrenza che su questo segmento è agguerrita e sta proponendo smartphone pieghevoli.

Un grande assente nel settore “foldable” è senza ombra di dubbio Apple. Chiawen Chang, co-ricercatore di DIGITIMES Research, ha affermato che il lancio del primo smartphone pieghevole da parte del colosso di Cupertino potrebbe cambiare notevolmente l’attuale mercato di questa tipologia di dispositivi.

Attualmente, come già detto, il principale protagonista nella realizzazioni di smartphone pieghevoli è Samsung. L’azienda coreana ha come grande vantaggio, soprattutto nella riduzione dei costi, quello di produrre direttamente in Corea del Sud componenti importanti come i display OLED, memorie e batterie.

Non sono da meno anche Huawei ed Honor che producono smartphone pieghevoli ed utilizzano pannelli OLED della BOE con sede in Cina. Il problema principale di Huawei, però, è il ban statunitense che impedisce al brand di espandersi in modo sostanziale al di fuori del mercato cinese. Altri produttori cinesi come Xiaomi e Vivo stanno cercando di farsi spazio con i loro pieghevoli che adottano ancora pannelli OLED forniti da Samsung. Da menzionare anche Oppo che ha di recente esordito con il Find N2 Flip con le ultime voci che parlano addirittura di un lancio globale rispetto a quanto previsto inizialmente, ovvero con un “confinamento” al solo mercato cinese.

Insomma, la corsa agli smartphone pieghevoli sta entrando ed entrerà nel vivo come non mai, con i vari produttori pronti a ritagliarsi spazio nei mercati globali, vedremo cosa ne sarà nel corso del 2023.