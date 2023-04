Poco tempo fa avevamo analizzato la tragica situazione delle reti 5G nel nostro Paese rispetto al resto d’Europa e del modo, anche se gli operatori italiani si stanno dando da fare per adeguarsi agli standard degli altri paesi dell’Unione Europea. Attualmente il nostro Belpaese, oltre ad una incompleta copertura dell’intero territorio nazionale, vanta velocità di download e upload decisamente sotto la media europea.

Lo scorso marzo, Tim ha portato il 5G in altri 27 Comuni italiani ampliando la sua rete 5G, mentre il mese di aprile, inizia con nuove coperture da parte di Vodafone. L’operatore britannico, il 3 aprile del 2023, ha aggiornato la lista dei Comuni raggiunti dalla sua rete 5G aggiungendo Gela in Sicilia e Fano nelle Marche.

L’elenco completo quindi, con tutti i Comuni coperti da vodafone, risulta il seguente:

Alessandria Cinisello Balsamo Messina Reggio nell’Emilia Altamura Como Milano Rimini Ancona Cosenza Modena Roma Andria Fano Monza Rovigo Aprilia Ferrara Napoli Salerno Arezzo Firenze Novara Sassari Asti Foggia Padova Sesto San Giovanni Bari Forlì Palermo Siracusa Barletta Gela Parma Taranto Bergamo Genova Pavia Terni Bologna Giugliano in Campania Perugia Torino Bolzano Grosseto Pescara Torre del Greco Brescia L’Aquila Piacenza Trento Brindisi La Spezia Pisa Treviso Busto Arsizio Lamezia Terme Pistoia Trieste Cagliari Latina Pozzuoli Udine Catania Lecce Prato Varese Caserta Livorno Ragusa Venezia Casoria Lucca Ravenna Verona Catanzaro Marsala Reggio Calabria Vicenza

Nel caso in cui abbiate un’offerta telefonica abilitata e una SIM da 128k, vi ricordiamo che la rete 5G di vodafone supporta attualmente fino a 2Gbps in download e 200Mbps in Upload. Ovviamente questi sono dati indicativi che variano da Comune a Comune. Non abbiamo fonti certe sull’effettiva qualità della rete in ogni singola città coperta dalla rete 5G di Vodafone.

Quel che è certo sono i costi delle offerte relativamente alti rispetto ad altri competitors. A fronte di certe cifre, ci aspettiamo che la qualità del servizio non sia meno alta di ciò che pagano gli abbonati.

E voi? avete Vodafone sui vostri smartphone? Come vi trovate con le offerte 5G dell’operatore? Fatecelo sapere sotto nei commenti.