L’industria aeronautica statunitense sta affrontando una seria minaccia derivante dall’imminente espansione della tecnologia wireless 5G, che potrebbe causare gravi ritardi e cancellazioni di voli in tutto il Paese.

La Federal Aviation Administration (FAA) e la Federal Communications Commission (FCC) sono impegnate in una disputa sulla potenziale interferenza dei segnali 5G con gli strumenti degli aerei, in particolare gli altimetri, che misurano l’altitudine e sono fondamentali per un atterraggio sicuro.

La FCC ha messo all’asta una porzione dello spettro in banda C del 5G millimiter wave alle società di telecomunicazioni. Tuttavia, la FAA ha avvertito che questo potrebbe disturbare l’operatività di circa 3.000 aerei che si affidano ai radioaltimetri e ha emanato nuove linee guida per la sicurezza che limiterebbero i voli in condizioni di scarsa visibilità in prossimità delle torri 5G. Ciò potrebbe interessare i principali aeroporti come Los Angeles, Chicago, Atlanta e New York e comportare perdite economiche significative e interruzioni del viaggio per milioni di passeggeri. Lo spettro di banda coinvolto è al momento assegnato ad AT&T e Verizon, compreso tra i 3,7GHz e 4GHz.

L’industria aeronautica ha esortato la FCC a ritardare il lancio della nuova banda 5G fino a quando non sarà trovata una soluzione soddisfacente, ma le società di telecomunicazioni si sono opposte a qualsiasi rinvio, sostenendo di aver investito miliardi di dollari nella nuova tecnologia e che gli Stati Uniti sono già in ritardo rispetto ad altri Paesi nella diffusione del 5G. Hanno inoltre affermato che i loro segnali 5G non interferiranno con gli strumenti degli aerei e che le preoccupazioni della FAA si basano su dati obsoleti e imprecisi. La situazione ha raggiunto un punto critico, poiché entrambe le parti stanno esaurendo il tempo a disposizione per raggiungere un compromesso, il limite è attualmente fissato al 1 luglio 2023.

La posta in gioco è alta sia per i settori dell’aviazione e delle telecomunicazioni, sia per l’interesse e la sicurezza pubblica. Se il lancio della nuova banda 5G procede come previsto, potrebbe rappresentare un grave rischio per i viaggi aerei e creare il caos nei cieli. Se il lancio viene ritardato o annullato, potrebbe ostacolare la competitività e l’innovazione degli Stati Uniti nel mercato globale e privare i consumatori di servizi wireless migliori e più veloci. La domanda è: chi cederà per primo?