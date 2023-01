TIM e Qualcomm Technologies, realtà in collaborazione per lo sviluppo di nuovi servizi smart city basati sullo sfruttamento del 5G ad onde millimetriche (mmWave) hanno condotto una “tavola rotonda” volta ad esporre la stato della situazione e come le nuove tecnologie influenzeranno le nostre vite.

Il nuovo progetto “5G mmWave Model City“, frutto della collaborazione tra TIM e Qualcomm, nasce con uno scopo ben preciso: rendere i cittadini in grado di vivere un’esperienza di realtà aumentata in ogni aspetto di “interazione” con la città. Forte della sua forte capacità di trasmissione e della bassa latenza il 5G mmWave potrebbe rivoluzionare il modo in cui viviamo l’internet di tutti i giorni.

I numeri esposti durante la tavola rotonda del resto parlano chiaro: entro il 2035 si prevede che il mercato delle comunicazioni in 5G avrà un valore stimato, a livello globale, di 13,5 trilioni di dollari divisi sotto i più diversi aspetti: reti pubbliche, massive internet on demand, imprese indoor, accessi wireless fissi, trasporti smart e molto altro.

Anche l’aumento dell’uso dei dati si prevede che avrà un’impennata: tra il 2022 e il 2028 è previsto un aumento del 260% del traffico dati, con uso personale, legato ad ogni singolo smartphone, che arriverà a circa 46 giga al mese. Da qui ai prossimi 5 anni ben il 69% del traffico dati mobile avverrà su reti 5G e, nello stesso termine di tempo, la stragrande maggioranza di questi “movimenti” (si stima circa l’80%) sarà dovuto a video.

Ed è in questo scenario che lo sfruttamento della rete 5G mmWave trova il suo campo di gioco ideale: queste frequenze garantiscono infatti un tempo di latenza di quasi 25 volte inferiore rispetto alle attuali reti 3G e 4G e carichi di traffico decisamente più ampi. Cose che si possono, facilmente, tradurre in una migliore user experience: aumento della velocità di traffico, riduzione del costo per bit, implementazione di applicazioni potenziate e molto altro ancora.

E sebbene sia un sistema dove le aziende cominciano a mostrare interesse è altrettanto vero che c’è ancora molto da fare, e molto spazio dove farlo. Attualmente, secondo quanto visto durante la presentazione, a fronte di più di 65 aziende (con oltre 170 progetti basati sull’uso del 5G mmWave), dei 55 modelli di smartphone in grado di sfruttare questa banda solo 22 (il 40%) hanno un prezzo inferiore ad 800 dollari.

Il 5G mmWave permetterà di andare a coprire diverse delle principali criticità attualmente presenti: limite alla connettività in aree affollate, download lento nella folla e lento upload in aree affollate. E stando alle indagini di mercato condotte le innovazioni introdotte sembrano riscuotere un notevole interesse: ben il 76% degli intervistati si è dichiarato disposto a pagare servizi potenziati dal 5G, Non solo: il 50% dichiara di aver avuto più volte, nell’arco dell’ultimo anno, problemi legati all’uso della rete cellulare.

E a tal proposito diversi studi hanno dimostrato che il 5G mmWave è in grado di offrire una user experience più uniforme anche a rete congestionata (come ad esempio in stazioni, centri commerciali, stadi), con un’estrema capacità di traffico e velocità anche in caso di reti pesantemente cariche. Ne è un chiaro esempio il recente uso durante il 56° super bowl di Los Angeles, dove oltre 50mila persone hanno potuto godere di una connessione senza soluzione di continuità, con una latenza media di 10 millisecondi, raggiungendo un picco di download di 3gbps.

Ad oggi il mercato del 5G mmWave pare pronto e maturo per essere esplorato a dovere: ci sono realtà commerciali che lo sfruttano già in tutto il mondo, con device e infrastrutture collaudate. Guardando all’Unione Europea l’importanza dello sviluppo del 5g mmWave è stato ampiamente rimarcata da diversi elementi. In primo luogo la frequenza a 26 GHz è stata indicata come una delle frequenze pioniere dal Radio Spectrum Policy Group (il gruppo consultivo per la Commissione Europea su questioni relative allo spettro radio. Composto da rappresentanti della Commissione europea e degli Stati membri dell’Unione europea, si concentra sulla gestione dello spettro radio in relazione alle telecomunicazioni, alla salute e ai trasporti).

Non solo: la stessa frequenza è stata presa in esame dal BEREC che oltre ad mostrarne i benefici macroeconomici ha anche evidenziato come la tecnologia mmWave necessiti di un numero di stazioni 4 volte inferiori per gestire il traffico che verrà nei prossimi 2-3 anni; cosa che si tradurrebbe in una riduzione del 70% dell’energia consumata dal RAN (Radio Activation Network).

Attualmente lo spettro mmWave è stato reso disponibile in 14 Paesi (Italia, Spagna, Germania, Finlandia, Danimarca, Grecia, Svezia, Slovenia, Croazia, Malta Macedonia del Nord, San Marino, Russia e (parzialmente) in UK. Nel corso del 2023 si aggiungeranno Austria e Norvegia, mentre almeno altre 10 nazioni renderanno disponibile i 26GHz nei prossimi anni.

E proprio in casa nostra abbiamo già avuto modo di vedere come il corretto sfruttamento di queste frequenze siano in grado di aprire nuovi orizzonti: nato nel 2022 il progetto 5G mmWave Model City lo scorso Ottobre ha permesso di mostrare come potrà influenzare le nostre vite. Nel corso di evento nato per rendere omaggio al film-concerto girato a Pompei nel 1971 dai Pink Floyd TIM in collaborazione con Qualcomm, ha messo a disposizione del pubblico avanzate tecniche di Extended Reality e soluzioni digitali innovative basate sulla tecnologia 5G a onde millimetriche (mmWave): alcuni spettatori selezionati hanno ricevuto dei dispositivi sperimentali e hanno potuto ascoltare i brani musicali arricchiti di contenuti digitali 3D in realtà aumentata semplicemente inquadrando il palco.

Allo stesso tempo anche coloro che hanno assistito al concerto da casa hanno potuto godere di questa innovazione: grazie alla presenza di una telecamera dotata di specifici sensori per la Realtà Aumentata è stato possibile creare una correlazione tra contenuti digitali ed elementi reali. In questo modo, TIM Enterprise ha offerto la possibilità a tutti di godere del concerto con elementi grafici digitali in Realtà Aumentata aggiuntivi rispetto allo scenario circostante.