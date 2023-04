Se siete utilizzatori di iPhone, forse siete curiosi di sapere come le vostre abitudini di aggiornamento dello smartphone si confrontano con quelle di altri utenti, in particolare con quelle di gruppi di età diversi. Un nuovo sondaggio di Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) ha fatto luce su questo argomento ed i dati sono abbastanza interessanti.

"Credits: Mark Spoonauer- Tom's Guide"

CIRP è una società di ricerche di mercato che conduce regolarmente indagini su vari aspetti del settore degli smartphone, come la fedeltà dei clienti, la preferenza per i marchi e l’utilizzo dei dispositivi. Nel suo ultimo sondaggio, CIRP si è concentrata sulla frequenza con cui gli utenti Apple aggiornano il proprio iPhone in base all’età. L’indagine si è basata sulle risposte di 500 clienti Apple statunitensi che hanno acquistato un iPhone nel primo trimestre del 2023.

I risultati del sondaggio hanno rivelato alcuni modelli e tendenze interessanti tra gli utenti di iPhone di diverse età. Ecco alcuni dei risultati principali:

Gli utenti di iPhone più giovani (18-24 anni) e quelli di mezza età (35-44 anni) sono i più propensi a possedere iPhone con meno di un anno di vita, il che indica un forte interesse per l’aggiornamento ai modelli più recenti.

a possedere iPhone con meno di un anno di vita, il che indica un forte interesse per l’aggiornamento ai modelli più recenti. Gli utenti iPhone più anziani (55-64 anni e 65+ anni) avevano più probabilità di avere iPhone con più di due anni, il che indica uno scarso interesse per l’aggiornamento o un ciclo di aggiornamento più lungo.

per l’aggiornamento o un ciclo di aggiornamento più lungo. Gli utenti di iPhone tra i 25 e i 34 anni si collocano a metà strada, con una distribuzione relativamente equilibrata degli iPhone tra le diverse età.

Complessivamente, circa la metà degli utenti iPhone aveva un iPhone con meno di due anni di vita, mentre circa un quarto aveva un iPhone con più di tre anni.

Quali sono le possibili ragioni di queste differenze nel comportamento di aggiornamento? Il CIRP suggerisce che potrebbero essere in gioco diversi fattori, quali:

Il livello di apprezzamento delle nuove funzioni e dei miglioramenti di ciascuna generazione di iPhone: gli utenti iPhone più giovani potrebbero essere più attenti ai sottili cambiamenti e miglioramenti di ogni nuovo modello, mentre gli utenti iPhone più anziani potrebbero essere più soddisfatti dei loro dispositivi attuali o meno consapevoli di ciò che si stanno perdendo.

La disponibilità di reddito disponibile e la volontà di spenderlo in nuovi dispositivi: gli utenti iPhone più anziani possono disporre di maggiori risorse finanziarie rispetto a quelli più giovani, ma possono anche essere più frugali o cauti nelle spese. Gli utenti di iPhone più giovani possono avere meno soldi a disposizione, ma possono anche essere più disposti a spendere per nuovi gadget o a sfruttare le offerte di permuta e le opzioni di finanziamento.

L’influenza delle norme sociali e della pressione dei pari: gli utenti iPhone più giovani potrebbero essere più influenzati da ciò che usano i loro amici e familiari o da ciò che vedono sui social media, mentre gli utenti iPhone più anziani potrebbero essere più indipendenti o indifferenti a ciò che pensano gli altri.

Naturalmente, queste sono solo generalizzazioni e possono esserci eccezioni e variazioni tra i singoli utenti di iPhone. Tuttavia, i risultati del sondaggio forniscono alcuni spunti utili per capire come i diversi gruppi di età si approcciano al cambio di iPhone.