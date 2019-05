Il browser Tor esce dalla fase Beta e arriva ufficialmente su Android

Il browser Tor è pronto a debuttare nella sua versione stabile su Android con una nuova interfaccia utente ed un nuovo logo

Quando si parla di privacy e sicurezza, il browser Tor è sicuramente uno dei punti di riferimento in questo campo. Se fino a qualche tempo fa era utilizzabile solo ed esclusivamente su dispositivi desktop, ora sarà possibile utilizzarlo su tutti i device Android. Come abbiamo già accennato, Tor è uno dei browser più diffusi e permette di navigare in incognito, in totale sicurezza, reinderizzando il traffico verso più reti proxy bloccando anche i tracker. In sintesi è il browser ideale per tutti coloro i quali non vogliono lasciare traccia, non vogliono essere monitorati e navigano nella maggior parte dei casi in incognito.

Finalmente, a partire da oggi, gli utenti Android potranno contare sulla versione stabile del browser. La prima build alpha di Tor è stata rilasciata nel settembre del 2018 e, come preventivabile, presentava una serie di bug e diversi problemi di stabilità. Grazie ai numerosi feedback dell’utenza, Tor ha lavorato duramente affinché si potesse rilasciare una versione dell’app sicura e stabile. In questo senso, la versione 8.5 del browser può essere considerata affidabile e pronta a debuttare sui dispositivi alimentati dall’iconico robottino verde.

Sono gli stessi sviluppatori ad affermare che la versione disponibile per Android non è completa, in termini di funzionalità, rispetto alla versione desktop del browser. Tuttavia è presente un bug tracker che permette al team di sviluppo di prendere nota e migliorare l’esperienza su dispositvi mobili.

Oltre questo, attraverso il proprio blog, il team di sviluppo di Tor ha comunicato che gli utenti potranno notare un paio di novità: il nuovo look del logo ed una serie di miglioramenti apportati all’interfaccia utente, ora più chiara e pulita e simile a quella utilizzata da Firefox con Photon. Nei giorni a seguire avremo modi di testare la versione Android di Tor, restate con noi per saperne di più.