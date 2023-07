La rivalità tra iPhone e smartphone Android è un argomento dibattuto da anni, con appassionati di entrambe le piattaforme che difendono con fervore la superiorità del proprio sistema operativo preferito.

Ma cosa succederebbe se un’intelligenza artificiale si schierasse a favore di uno dei due? È proprio quello che sembra essere successo con Bard, il chatbot IA di Google. Nonostante faccia parte dell’ampia lista di applicazioni dell’azienda di Mountain View, Bard sembra avere una preferenza inaspettata: iOS di Apple.

Photo Credit: Google

Recentemente, alcuni utenti hanno interrogato Bard su quale fosse il sistema operativo mobile preferito: iOS o Android? Sorprendentemente, Bard ha risposto senza esitazione che preferisce iOS e ha addirittura offerto ragioni a supporto di questa scelta. Ha sottolineato la semplicità e la sicurezza offerte da iOS rispetto ad Android. La notizia ha attirato l’attenzione di Apple Insider, che è riuscito a replicare la risposta di Bard.

Google Bard prefers iOS over Android lol pic.twitter.com/z8DxcbvaZV — Junaid Abdurahman (@junaidxabd) June 27, 2023

Una possibile spiegazione di questa preferenza inattesa di Bard potrebbe essere legata al modo in cui i modelli di linguaggio vengono addestrati. Essi assimilano una vasta quantità di dati da Internet, compresi articoli e recensioni su iOS e Android. La posizione di Bard potrebbe rappresentare una sorta di media ponderata delle opinioni e delle recensioni trovate online. Tuttavia, c’è anche la possibilità che Bard sia stato manipolato, influenzato da un particolare set di dati o da un intervento esterno.

Per ottenere una maggiore chiarezza sulle ragioni dietro la preferenza di Bard, sarebbe stato utile chiedere al chatbot di fornire dei link che supportino il suo ragionamento. In questo modo, si sarebbero potuti ottenere ulteriori indizi sulle basi delle sue affermazioni. Ciò è in realtà stato tentato, ma Bard è caduto in errore, affermando di non avere le informazioni o le capacità necessarie per fornire tali fonti.

È importante sottolineare che le risposte di Bard sembrano essere cambiate nel corso dei giorni successivi alla scoperta iniziale. In risposta a ulteriori interrogazioni, Bard ha fornito risposte diverse, a volte a favore di Android e altre volte senza preferenze chiare. Questi cambiamenti potrebbero indicare un intervento di Google per correggere la preferenza iniziale di Bard, sebbene ciò non sia stato confermato ufficialmente.

La storia di Bard, il chatbot IA di Google che sembra preferire iOS di Apple, ha sollevato domande interessanti sulla neutralità e l’obiettività di tali intelligenze artificiali. Mentre i modelli di linguaggio come Bard sono in grado di fornire risposte informative e utili, è importante ricordare che essi sono basati su algoritmi e dati, e possono quindi essere influenzati da varie fonti. Sebbene la preferenza di Bard per iOS sia stata oggetto di dibattito, è chiaro che le risposte fornite da questa IA devono essere valutate con una certa cautela e considerate come un punto di partenza per ulteriori approfondimenti.