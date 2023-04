L’Apple Watch è uno degli smartwatch più popolari sul mercato, ma la sua schermata iniziale potrebbe essere decisamente migliore. Il design attuale, il quale mostra un gruppo di icone di app che possono essere ingrandite e rimpicciolite con la corona digitale, non è molto facile da usare né esteticamente gradevole.

Questo concept rivoluziona l’idea della home screen per un’ipotetico watchOS 10 che in molti vorrebbero al proprio polso.

Fonte: Parker Ortolani / Twitter

L’utente Twitter Parker Ortolani ha creato un video concept che immagina come potrebbe essere la schermata iniziale dell’Apple Watch con watchOS 10. Il software immaginato da Ortolani presenta un launcher di app ridisegnato che mostra un layout a griglia 9×9. Questo concept di watchOS non è così incentrato sulle app, ma piuttosto su widget, attività live e più opzioni per personalizzare la schermata iniziale. È un’idea interessante e potrebbe funzionare.

L’Apple Watch originale (Serie 0) è stato il primo a introdurre il layout della schermata iniziale che conosciamo oggi: una griglia di piccole icone di app che si possono spostare. Anche se è possibile creare dei divertenti schemi a griglia riorganizzando le icone, non è molto facile o comodo. Inoltre, poiché le icone non riportano i nomi delle app, può essere difficile trovare l’applicazione desiderata, soprattutto se non ci si preoccupa di organizzare le icone come si preferisce.

Il layout della schermata iniziale immaginato da Ortolani offre più informazioni sulla schermata iniziale invece di permettere solo di lanciare le applicazioni. Non sembra che questo sostituisca il quadrante di Apple Watch, è solo quello che si potrebbe vedere premendo la corona digitale per visualizzare la schermata iniziale/il cassetto delle applicazioni.

Il concept non è solo bello, ma anche pratico e intuitivo. L’interfaccia renderebbe l’Apple Watch più funzionale e personalizzabile, migliorandone al contempo il fascino visivo. Secondo l’ultimo resoconto di Gurman, watchOS 10 potrebbe avere un “aggiornamento piuttosto profondo con notevoli modifiche all’interfaccia utente“. Ci auguriamo che Apple tragga ispirazione da queste idee e che implementi alcune di queste caratteristiche nei futuri aggiornamenti di watchOS.

What if watchOS deemphasized launching apps and introduced a new more customizable home screen with widgets and live activities, a fresh take on the glances and dock ideas… pic.twitter.com/EsSt5vOPQw — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 9, 2023

Ci stiamo avvicinando velocemente alla WWDC di Apple del 5 giugno, dove non solo potremo dare un’occhiata agli aggiornamenti software dei prodotti Apple, ma forse anche al tanto chiacchierato visore per la realtà mista. Tuttavia, anche se non siete interessati alla tecnologia AR/VR, Apple presenterà quasi sicuramente iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e macOS 14.