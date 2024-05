Il crollo dei guadagni Apple dimostra che è il momento di giocarsi la carta iPad

Il trimestre finanziario di Apple ha rivelato una diminuzione significativa nel fatturato degli iPad, ma questa situazione potrebbe presto cambiare con l'arrivo di nuovi modelli. Con una riduzione del 17% rispetto all'anno precedente, l'attesa prolungata per dei nuovi dispositivi è stata una delle principali cause di questa tendenza. Tuttavia, grazie all'evento dedicato ai nuovi iPad programmato a breve, gli analisti prevedono un'immediata inversione di tendenza.

Mentre anche le vendite di iPhone hanno subito una diminuzione del 10%, il settore dei servizi di Apple continua a prosperare, registrando un aumento del 14% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Questo segnala una tendenza attuale in cui i profitti dell'azienda sono sempre più influenzati dai servizi rispetto alla vendita di hardware.

Nonostante il CEO Tim Cook abbia espresso entusiasmo per il lancio del visore Vision Pro, non ha ancora fornito dettagli sulle vendite. L'attenzione è ora rivolta alla prossima conferenza WWDC di Apple, dove l'azienda presenterà il suo approccio all'integrazione di funzionalità di intelligenza artificiale generativa nelle sue piattaforme software.

Inoltre, gira voce che Apple stia valutando collaborazioni con Google e OpenAI per migliorare ulteriormente le funzionalità di intelligenza artificiale dei suoi dispositivi. In ogni caso, la grande attesa nel breve termine è tutta per l'evento di martedì prossimo, dove ci si aspetta l'annuncio dei nuovi iPad Pro, forse i primi ad essere dotati di display OLED, insieme agli iPad Air rinnovati e una serie di nuovi accessori.