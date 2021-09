Il fantasma di Google Maps: di chi è la voce che sta tormentando alcuni utenti?

Siete disturbati da una strana voce maschile durante l’utilizzo di Google Maps? Provate un senso di terrore in auto o passeggiando con il navigatore alla mano? Voi o i vostri familiari avete mai sentito qualcuno comunicare con voi tramite l’app per le mappe dello smartphone? Se la risposta è sì, non esitate, chiamate i professionisti: gli acchiappaf… ehm… l’assistenza di Google!

Stando ad alcune segnalazioni apparse recentemente su Twitter e su Reddit, una misteriosa voce maschile starebbe tormentando alcuni utenti che utilizzano Google Maps sul proprio smartphone, tale voce avrebbe un tono profondo e un accento indiano.

Un utente su Reddit ha spiegato cosa gli è capitato in prima persona: “Ciao, io uso la voce inglese e normalmente è una voce di donna. Durante il mio viaggio di ritorno a casa oggi era per lo più una voce femminile, poi improvvisamente per un’istruzione ha parlato con quella che sembrava una profonda voce da uomo con un leggero accento indiano. È successo a qualcuno? Sembra assurdo“.

Questa strana voce è stata sentita provenire sia dall’applicazione Android che iOS di Google Maps e, come avrete capito dal racconto qui sopra, principalmente capita a chi utilizza la lingua inglese per le istruzioni di navigazione.

Secondo i colleghi di PhoneArena, l’account ufficiale di Google Maps su Twitter ha confermato che il team è a conoscenza di quello che potremmo definire il più curioso bug degli ultimi tempi ed è al lavoro per cercare una soluzione.

Il bug non è solamente fastidioso ma, stando all’esperienza di un altro utente, può portare anche a situazioni alquanto imbarazzanti: “Questo è stato molto imbarazzante quando sono andato a prendere la ragazza con cui mi vedo per il nostro primo appuntamento (è indiana)“.

Posate quindi Bibbia, crocefisso e cancellate il vostro appuntamento con un esorcista. Non si tratta di un fantasma o di qualche altro genere di presenza soprannaturale, il problema è noto che verrà risolto al più presto da team di sviluppo dell’azienda di Mountain View!

Voi utilizzate lo smartphone o la navigazione in lingua inglese?