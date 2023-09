Apple è stata spesso lodata per la sua attenzione ai dettagli e alla qualità dei suoi prodotti. Tuttavia, recentemente, l’azienda ha lanciato una nuova serie di cover per iPhone conosciute come FineWoven, le quali stanno suscitato molte controversie. Questi prodotti, promossi dal brand come una soluzione di fascia alta e sostenibile, si sono rivelati deludenti per molti utenti.

Fonte: Reddit

FineWoven è una nuova opzione di tessuto disponibile per le cover dei nuovi iPhone 15, nei gadget per AirTag e nei portafogli MagSafe. Apple li descrive come un “microtwill lussuoso e resistente“. L’opzione di questo tessuto è disponibile a 69,00 euro nel caso delle custodie per iPhone e 99,00 euro per uno dei nuovi cinturini del Watch. Non sono certamente dei prodotti economico.

L’azienda ha giustificato la sua scelta di abbandonare le cover in pelle, affermando che la produzione di queste ultime ha un significativo impatto ambientale. Mentre è importante considerare l’ecologia, la transizione a FineWoven è stata tutt’altro che senza problemi.

Uno dei problemi principali evidenziati è la durabilità del tessuto FineWoven. Già appena estratte dalla confezione, alcuni utenti hanno notato segni di usura sulle custodie e pelucchi che si attaccano al tessuto. Inoltre, il materiale sembra essere estremamente sensibile ai graffi. Un semplice test effettuato con le unghie da The Verge ha dimostrato che anche una leggera pressione può lasciare segni permanenti.

A differenza delle custodie in pelle, che possono sviluppare un aspetto “vissuto” affascinante con il tempo, le custodie in tessuto sembrano destinate a diventare rapidamente sciatte e logore. Questo solleva domande sulla sua validità come investimento a lungo termine per gli utenti.

Mentre Apple ha cercato di risolvere il problema delle custodie in pelle per ragioni ambientali, quindi, la soluzione FineWoven sembra essere un passo falso. Non sembra essere all’altezza delle aspettative per un prodotto che si vanta di essere premium e sostenibile. Per 69,00 euro, gli utenti si aspettano un prodotto che sia resistente e che mantenga un aspetto elegante nel tempo.