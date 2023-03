Durante la tavola rotonda tenuta da OnePlus al MWC 2023 e chiamata “From Fast & Smooth to Beyond“, il brand ha confermato che presenterà molto presto uno smartphone pieghevole. Quando possiamo quindi aspettarci il tanto chiacchierato OnePlus Fold?

“Il nostro primo foldable sarà caratterizzato dall’esperienza fast & smooth tipica di OnePlus”, ha dichiarato Kinder Liu, Presidente e CEO di OnePlus, in occasione dell’evento. “Ma non sarà solo un semplice pieghevole: il nuovo flagship phone di OnePlus avrà infatti un design unico, in termini di costruzione e tecnologie. Vogliamo lanciare un dispositivo che raggiunga i vertici in termini di prestazioni all’interno dell’attuale mercato dei dispositivi pieghevoli”.