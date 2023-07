Il Google Pixel Fold ha molte qualità, ed è sicuramente tra i migliori smartphone pieghevoli del momento, almeno per alcuni aspetti. Tuttavia potrebbe non avere la resistenza che ci aspettiamo dai migliori smartphone, come sembra suggerire l’ultima prova effettuata dal famoso canale Youtube JerryRigEverything.

Non si tratta di un test scientifico ma non è la prima volta che si solleva qualche dubbio sulla solidità del PIxel Fold. Recentemente, infatti, ci sono state altre segnalazioni su danni e rotture dopo pochi giorni,a volte ore, dall’acquisto.

JerryRigEverything ha sottoposto il Fold a diverse prove, scoprendo uno smartphone con un’ottima resistenza alla polvere, ma con un telaio che si è dimostrato più fragile rispetto ad altri modelli sottoposti alle stesse prove di resistenza.

Prove che, è importante ricordarlo, non riflettono in alcun modo l’uso reale di uno smartphone, e sono più che altro una forma di intrattenimento. Fatto sta che il Pixel Fold ha ceduto prima dei concorrenti.

La cerniera, il punto che dovrebbe essere più delicato, ha mostrato una buona resistenza; è stato il telaio a spezzarsi, e anche altre parti hanno ceduto.