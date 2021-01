Il Huawei ban verrà rivalutato dalla segretaria al commercio del governo Biden

L’amministrazione Trump ha portato avanti nel tempo il caso Huawei ban non concedendo alcuna apertura e, anzi, negli ultimi giorni del suo mandato ha inasprito alcune misure chiave. Queste avrebbero potuto aprire alla società cinese dei permessi temporanei.

Photo credit - depositphotos.com

A quanto si apprende dalle prime dichiarazioni della nuova segretaria al commercio nominata dal presidente Biden, gli USA lavoreranno per garantire la salvaguardia delle reti di telecomunicazione da fornitori non affidabili.

Insomma, se durante la campagna elettorale l’azione irremovibile di Trump era considerata come extrema ratio, le nuove figure del governo Biden non parrebbero propense ad allentare la presa. Per il momento l’azione rimane quella attuata sotto l’amministrazione del governo uscente, rigettando qualunque organo esterno minacci la sicurezza nazionale. Ma prima di confermare nero su bianco le misure, si rivaluteranno tutta una serie di situazioni legiferate al governo precedente.

La nuova segretaria al commercio ha anche analizzato la situazione attuale riguardo la sua materia: appunto, la situazione commerciale tra i due paesi. Avrebbe riportato l’impegno a combattere le pratiche commerciali scorrette per non permettere l’accesso al mercato occidentale, in tali modalità, da parte della Cina.

Ma dopo aver analizzato vari dettagli, per Huawei ci sarebbe qualche possibilità di essere rimossa dalla blacklist? Se con il governo Biden si nutriva qualche speranza, le parole della nuova responsabile al commercio non sono confortevoli ma concludono affermando che le regole attuali verranno riviste: politica, industria e una valutazione accurata su ciò che è meglio per preservare la sicurezza e l’economia nazionale.

Gli interessi nella vicenda risiedono ambo le parti perché le aziende USA avevano trovato in Huawei un eccellente cliente e, in qualche modo, se il divieto continua ad esistere anche loro saranno ulteriormente danneggiate.