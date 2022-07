Lavorare da casa ora è un’abitudine

Dopo la crisi socio-sanitaria dovuta al Covid-19, il lavoro agile, anche detto smart working, è diventato una realtà sempre più concreta. Molte aziende hanno deciso di mantenere il lavoro da casa come modalità fissa da proporre ai dipendenti e lo Stato trova che questa soluzione contribuisca a tenere sotto controllo la diffusione del virus.

Ma il lavoro da casa può essere condotto anche in autonomia, senza avere un’azienda a cui fare capo. Sono molte, infatti, le tipologie di lavoro smart che permettono di guadagnare da casa. Scopriamo quali.

Dal blog a una vera attività online

Un tempo lavorare da casa era impensabile. Oggi, dopo poco più di due anni, le cose sono completamente cambiate e lavorare da casa viene visto come un vero e proprio business. Questo concetto corre di pari passo con la volontà, sempre più crescente, di contrastare la tradizionale routine azienda-casa, dedicando molto più tempo a se stessi. Cosa che, a quanto pare, lo smart working consente di fare, nella maggior parte dei casi. È bene specificare che non esiste un lavoro smart migliore di un altro, ma esiste quello più adatto alle proprie capacità ed esigenze.

Una delle attività smart più praticate è quella dei business online. Lo vediamo spessissimo su Instagram: molti utenti utilizzano il proprio profilo per promuovere il loro business di gioielli fatti a mano, di indumenti, di dipinti, allenamenti di personal training e così via.

Questa non è una pratica nuova, ma le potenzialità di ritagliarsi un spazio online per promuovere non solo se stessi, ma anche prodotti, erano già note ai tempi dei blog. Basti pensare all’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, che dal suo blog The Blond Salad ha ricavato un vero e proprio brand. Oggi promuoversi è diventato più semplice in termini di spazio, perché tutti sono dotati di uno o più account social; la differenza sta nella tipologia di business, nel posizionamento della propria attività e nella capacità di farsi pubblicità.

Un modo per rendere ancora più remunerativo questo genere di business, è quello di affiancarlo a pratiche di affiliate marketing oppure di dropshipping. Una volta creato il proprio spazio online, infatti, è possibile inserire dei link che rimandino a uno shop online (come ad esempio Amazon) e guadagnare direttamente da loro tramite piccole commissioni. Questo procedimento, unito alla vendita del proprio prodotto o servizio, può far aumentare le entrate e il tutto comodamente online da casa.

Altri lavori smart da svolgere a casa

Se il vostro talento è la scrittura, oggi è possibile pubblicare un libro molto più facilmente grazie ad Amazon e agli eBook.

Pubblicare un libro in versione tradizionale cartacea è sicuramente più soddisfacente, ma anche molto dispendioso e spesso non si riesce a rientrare nemmeno con le spese. La pubblicazione di un eBook, invece, abbatte la maggior parte dei costi iniziali e, di conseguenza, anche dei rischi.

Piattaforme come Amazon mettono a disposizione dei veri e propri spazi su cui promuovere e pubblicare i nuovi eBook e per ciascun eBook venduto arriveranno delle commissioni in denaro, proprio come funziona per l’editoria classica. Altri lavori smart che si possono svolgere da casa sono il tutor online, il traduttore di testi o ancora il doppiatore di audiolibri. Ma esistono moltissimi portali che funzionano da aggregatori di competenze e mettono in contatto liberi professionisti con aziende che ne hanno necessità. Basta navigare un po’ su Internet per scoprire che lavorare smart è un sogno che oggi può essere realizzato.

Da un lavoro smart, deriva una connessione smart

La base per lavorare smart da casa è avere un’eccellente connessione. La stabilità della rete, così come la velocità e una bassa latenza per lo streaming di video, IG story, reel e altro, sono fondamentali.

Naturalmente, di offerte fibra per la casa ce ne sono tante, l’importante è sempre scegliere in base alle proprie necessità ed esigenze. L’ideale sarebbe affiancare a una buona offerta per il fisso, anche dei servizi aggiuntivi, in particolar modo per la protezione dei dati personali contro le principali minacce del web. Questo per non rischiare di perdere tutto il duro lavoro da casa e, quindi, la vostra principale fonte di guadagno. Insomma, esistono tantissimi modi per lavorare smart da casa, non resta che buttarsi e iniziare una nuova vita, più agile, più smart.