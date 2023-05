Samsung Display ha presentato una nuova generazione di pannelli OLED in grado di riconoscere le impronte digitali in qualsiasi punto dello schermo e di controllare la salute cardiovascolare.

Il nuovo pannello, chiamato Sensor OLED Display, è progettato per essere utilizzato negli smartphone e nei tablet per il monitoraggio della salute.

Il Sensor OLED Display funziona incorporando un fotodiodo organico (OPD) in grado di rilevare la luce all’interno del pannello stesso, anziché utilizzare un modulo separato sotto il pannello come fanno la maggior parte dei sensori di impronte digitali. In questo modo il pannello è in grado di scansionare le impronte digitali in qualsiasi punto dello schermo, rendendo la scansione più comoda e sicura per gli utenti.

Ma non è tutto. Il Sensor OLED Display è anche in grado di misurare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e il livello di stress di una persona dalle sue dita. Lo fa leggendo i cambiamenti nel riflesso della luce dello schermo OLED. Samsung Display sostiene che questa tecnologia può fornire misurazioni della pressione sanguigna più accurate utilizzando due dita contemporaneamente da entrambe le braccia.

Il Sensor OLED Display apre nuove possibilità per le funzioni sanitarie su smartphone e tablet, che di solito si trovano su smartwatch o dispositivi dedicati. Gli utenti possono facilmente controllare i propri segni vitali in qualsiasi momento e ovunque, senza bisogno di accessori o applicazioni aggiuntive. Questo potrebbe aiutarli a monitorare le loro condizioni di salute e a prevenire potenziali malattie.

Il display OLED con sensore offre anche maggiore flessibilità e comodità per lo sblocco dei dispositivi con le impronte digitali. Gli utenti possono semplicemente toccare qualsiasi parte dello schermo per autenticarsi, invece di dover trovare un punto specifico o utilizzare un pulsante fisico. Ciò potrebbe anche migliorare il design e la durata dei dispositivi, in quanto non è necessario un modulo o un ritaglio di sensore separato.

Samsung Display non produce direttamente dispositivi di consumo, quindi l’arrivo sul mercato dipende da altre aziende o dalle divisioni di Samsung per l’acquisto di questi pannelli e il loro utilizzo in prodotti reali. L’azienda ha presentato il suo Sensor OLED Display all’annuale SID Display Week 2023 di Los Angeles.