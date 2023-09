Il Galaxy Tab S9 è uscito da poche settimane, affermandosi già come uno dei migliori tablet sul mercato grazie alla sua incredibile versatilità e alle caratteristiche eccellenti. Se anche voi ne siete rimasti affascinati, sarete felici di sapere che fino al 2 ottobre potrete acquistarlo sul Samsung Store con uno sconto di 150,00€!

Per ottenere lo sconto vi basterà inserire qualsiasi delle tre varianti di Galaxy Tab S9 al carrello (base, S9+ e S9 Ultra) e applicare il codice “TABS9EXCLUSIVE“. A quel punto vedrete il prezzo ridursi, e potrete decidere anche di optare per il pagamento a rate senza interessi, così da rendere la spesa più accessibile.

Grazie alla promozione offerta da Samsung la versione base del Galaxy Tab S9 potrà essere vostra a soli 779,00€ invece di 929,00€. Insomma, si tratta di un risparmio niente male per un prodotto appena uscito, che negli store come Amazon difficilmente verrà scontato a breve.

Tra i punti di forza del Galaxy Tab S9 vi è sicuramente il nuovo display Dynamic AMOLED 2X, dotato di tecnologia HDR10+ e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Tutti i contenuti riprodotti avranno, dunque, colori nitidi e realistici, mentre i videogiochi e i film saranno incredibilmente fluidi. E a proposito di gaming, il processore Snapdragon 8 Gen 2 è ottimizzato per il gioco, migliorando le prestazioni e consumando meno energia.

Ovviamente non può mancare la S Pen, certificata, come il tablet, per la resistenza ad acqua e polvere. Grazie a questa stilosa e comodissima penna potrete prendere appunti e disegnare come su un foglio di carta; inoltre, la vostra creatività potrà continuare anche all’aperto, dato che la tecnologia Vision Booster sfrutterà un algoritmo intelligente per regolare lo schermo in base alla luce solare, mantenendo una visione ottimale anche in condizioni di alta luminosità.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Samsung dedicata all’offerta, dove potrete anche scoprire tutte le altre caratteristiche del prodotto. Vi suggeriamo, però, di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

NB: Vi ricordiamo di inserire nel carrello il codice sconto "TABS9EXCLUSIVE" prima di procedere al pagamento.

