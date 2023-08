Sempre più persone scelgono di avvalersi delle tantissime funzioni degli smartwatch per aiutarsi a mantenersi in forma, ma anche per monitorare diversi parametri del proprio corpo, come ad esempio i cicli del sonno. Se dunque ciò che state cercando è un ottimo smartwatch che vi accompagni durante le attività di tutto il giorno e che vi monitori anche di notte, non potete assolutamente perdervi questa offerta di Amazon sul nuovissimo Samsung Galaxy Watch6, che trovate oggi al prezzo più basso di sempre.

Grazie a questa promozione, infatti, il prezzo scende da 289,00€ a soli 259,90€, cifra che potrete anche dilazionare in comode rate scegliendo CreditLine come metodo di pagamento. Inoltre, vi basterà cliccare su “Acquista articoli” e seguire le semplici istruzioni per ricevere in omaggio un caricabatterie wireless!

L’ampio schermo e la cornice sottile del Galaxy Watch6, di cui vi consigliamo di leggere la nostra recensione, vi regaleranno sempre una visibilità perfetta e la piena libertà di personalizzazione, grazie ai quadranti completamente personalizzabili. Quanto a robustezza, potete stare tranquilli: il vetro in cristallo di zaffiro garantisce una protezione senza compromessi per lo schermo, mentre le certificazioni IP68 e 5ATM vi permetteranno di usare il vostro smartwatch Android anche sotto la pioggia e durante le immersioni.

Il Galaxy Watch6 monitora diversi parametri relativi alle fasi del sonno, valuta la qualità del riposo e ottimizza le vostre routine con consigli personalizzati. È perfino in grado di rilevare la temperatura corporea notturna per predire il ciclo mestruale!

Naturalmente, non può mancare il monitoraggio cardiaco, opera del sensore PPG incorporato che è anche in grado di fornire notifiche in caso anomalie, offrendovi persino la possibilità di effettuare un ECG dettagliato. Per completare il tutto, potrete aggiungere alla vostra routine giornaliera il controllo della pressione sanguigna.

Il Galaxy Watch6 ha anche un sensore per l’analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA) per ottenere dati preziosi sul vostro corpo in qualsiasi momento. Queste informazioni vi guideranno nell’ottimizzazione degli allenamenti e del vostro stato di salute generale, consentendovi di impostare obiettivi personalizzati basati proprio sui vostri dati.

Per quanto riguarda poi il supporto all’attività fisica, avrete a disposizione oltre 90 tipi di allenamento, dalla nuotata allo yoga; potrete anche personalizzare liberamente la routine di esercizi e tenere traccia dei vostri progressi in ogni tipologia di attività fisica che praticherete. Infine, va aggiunto che tutte queste funzioni non vi lasceranno con la batteria scarica: infatti, il Galaxy Watch6 vi accompagnerà per tutta la giornata, anche con un utilizzo intensivo.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

