HUAWEI torna a gamba tesa nel mercato degli smartwatch luxury con un device premium che punta a ridefinire il settore. Il nuovo Watch Ultimate Design Royal Gold Edition fonde l'estetica classica dell'orologeria di lusso con le funzionalità più avanzate desmartwatch, rivolgendosi a un pubblico che non accetta compromessi né sul design né sulle prestazioni.

Ciò che distingue questo dispositivo dalla massa degli smartwatch presenti sul mercato è innanzitutto la scelta dei materiali e la cura maniacale nella realizzazione. La lunetta è composta da un particolare composito ceramico viola ottenuto attraverso un processo che prevede il riscaldamento a temperature estreme di 1.400 gradi, incorporando terre rare nella miscela. Il risultato è una tonalità viola inconfondibile che fa da cornice a sei segmenti di oro 18 carati, inseriti manualmente uno per uno dagli artigiani. Si tratta di un approccio che ricorda più le botteghe orafe svizzere che le linee di produzione tecnologica a cui siamo abituati.

La cassa dello smartwatch è realizzata in metallo liquido a base di zirconio, un materiale che garantisce resistenza alla corrosione e durabilità superiore, lavorato con fresature di precisione e sottoposto a numerosi processi di lucidatura. Il quadrante protetto da vetro zaffiro con durezza 9 Mohs assicura trasparenza cristallina e resistenza ai graffi, mentre il cinturino in lega di titanio TC4 di grado aerospaziale è rivestito con placcatura ionica viola ultra-resistente.

Ma la vera anima di questo dispositivo emerge quando si analizzano le capacità tecniche pensate per gli appassionati di attività outdoor. Il sistema impermeabile di nuova generazione consente immersioni fino a 150 metri di profondità, mantenendo perfettamente funzionante il comparto audio anche nell'uso quotidiano. Una caratteristica particolarmente innovativa è la tecnologia di comunicazione basata su sonar, che permette agli utenti di comunicare sott'acqua con altri dispositivi fino a 30 metri di distanza.

Per chi pratica immersioni, la funzione di relè singolo può estendere il raggio di comunicazione fino a 60 metri per i messaggi SOS, trasformando lo smartwatch in un potenziale strumento di sicurezza. Le funzionalità outdoor includono anche il monitoraggio dell'altitudine e un sistema di rilevamento delle cadute, pensato per garantire protezione durante le escursioni più impegnative.

Gli amanti del golf troveranno nella modalità "Percorso" un alleato prezioso: l'orologio offre accesso a oltre 17.000 mappe tridimensionali zoomabili di campi da golf in tutto il mondo. Il sistema integra un caddie intelligente virtuale, la misurazione della distanza effettiva di gioco e strumenti di personalizzazione per calcoli di precisione millimetrica. Per gli esploratori più avventurosi, la modalità "Spedizione" supporta l'importazione di mappe e percorsi a colori, garantendo una marcatura precisa della posizione e funzionalità per il ritorno sicuro al punto di partenza.

Sul fronte della connettività, il Watch Ultimate Design Royal Gold Edition integra funzionalità eSIM che permettono di effettuare e ricevere chiamate in totale autonomia dallo smartphone. La cancellazione del rumore basata su intelligenza artificiale assicura conversazioni nitide anche in contesti particolarmente rumorosi. I controlli gestuali aggiungono un livello di interazione intuitiva: basta un tocco o uno scorrimento sul quadrante per rispondere alle chiamate, scattare foto da remoto o controllare applicazioni di terze parti.

Il dispositivo non trascura l'aspetto del benessere personale, integrando il sistema HUAWEI TruSense con tecnologia X-TAP per il monitoraggio di diversi parametri legati alla salute. Tra le funzionalità disponibili figurano Health Glance per una panoramica rapida dello stato fisico, Health Insights per analisi approfondite, monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue, analisi delle emozioni e dei livelli di stress, oltre alla valutazione della qualità del sonno. L'orologio diventa così un compagno costante per chi desidera tenere sotto controllo il proprio benessere fisico e mentale.

Altre caratteristiche pratiche includono la possibilità di effettuare pagamenti in autonomia, riprodurre musica direttamente dal dispositivo, accedere a funzioni di assistenza per i viaggi e utilizzare un ampio ventaglio di applicazioni dell'ecosistema HUAWEI. Presentato nella giornata di ieri, questo smartwatch rappresenta la volontà del brand cinese di posizionarsi stabilmente nel segmento luxury del mercato degli indossabili, proponendo un prodotto che mescola eleganza e tecnologia in un concentrato di strumenti pratici per la vita quotidiana e le avventure più estreme.

Il prezzo? In linea con un orologio di lusso. Watch Ultimate Design Royal Gold Edition è attualmente disponibile sullo store di HUAWEI a un prezzo di listino di 3.299€, per chi fosse interessato alla versione standard dell'Ultimate (che differisce nei materiali ma non nelle funzionalità), la si può, invece, trovare presso lo store di HUAWEI e i rivenditori partner a un prezzo di 999,00€.