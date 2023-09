Nuove voci di corridoio suggeriscono che il nuovo iPad Pro di Apple con schermo OLED possa avere una variante di memoria da ben 4TB. Basandoci sui prezzi dei modelli attuali su Apple Store e guardando alla tendenza agli aumenti di tutto il mercato tech, questo nuovo tablet dedicato ai più esigenti potrebbe costare una fortuna!

Attualmente Apple propone i suoi iPad Pro in cinque diversi tagli di memoria. Si parte dai 128GB, obiettivamente pochi per un prodotto che dovrebbe essere pensato per gli utenti “Pro”, fino ad arrivare al modello più costoso da 2TB che ad oggi su Apple Store è listato al prezzo di 2849,00 euro.

Per passare dal modello base alla versione con 256GB di memoria interna Apple chiede un sovrapprezzo di ben 130,00 euro. Servono altri 250,00 euro per passare a 512GB, ulteriori 500,00 euro per la variante da 1TB e ancora altri 500,00 euro per il modello più capiente da 2TB.

Stando a quanto pubblicato dal blogger coreano yeux1122, il refresh di iPad Pro atteso per il 2024 con schermo OLED potrebbe aggiungere un ulteriore gradino a questa costosa lista. Il blogger, citando alcune sue fonti non rese note per ovvi motivi, afferma che iPad Pro OLED avrà anche una versione con 4TB di memoria interna.

Apple potrebbe dunque decidere di eliminare (finalmente, N.d.R.) il modello base da 128GB, mantenendo cinque diversi versioni del proprio tablet più potente. Se queste voci dovessero rivelarsi accurate, però, per portarvi a casa un iPad Pro da 4TB completo di accessori potrebbero servire oltre 4000,00 euro!

Difficilmente, infatti, il modello di iPad Pro più capiente manterrà il prezzo attuale. Se teniamo in considerazione l’aumento del costo di approvvigionamento delle materie prime, il rialzo dei prezzi delle fonderie che producono i chip e l’utilizzo di un nuovo display OLED, una prima assoluta per gli iPad Pro che Apple di certo si farà pagare a peso d’oro, è molto probabile che il solo tablet possa superare facilmente i 3000,00 – 3500,00 euro di prezzo di listino.

Se a questi aggiungiamo il costo di una Apple Pencil di seconda generazione (149,00 euro) e di una Magic Keyboard, accessorio che riteniamo indispensabile per sfruttare al massimo il dispositivo e che di certo chi acquisterà la variante da 4TB di iPad Pro vorrà abbinare, la cifra totale da versare nelle casse di Apple sarà spropositata. Ad oggi la Magic Keyboard di sesta generazione ha infatti un prezzo di addirittura 429,00 euro e, visti i più recenti rumor che puntano all’arrivo di una variante in alluminio dedicata ai prossimi iPad Pro OLED, di certo anche questo accessorio potrebbe avere un cartellino del prezzo modificato di molto al rialzo.

Cosa ne pensate? Credete abbia senso spendere questa cifra per un iPad Pro o a quel punto credete sia meglio scegliere direttamente un MacBook?