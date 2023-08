Nel contesto dell’attesa crescente per il lancio del tanto discusso OnePlus Open, un noto informante ha rivelato che il nuovo dispositivo potrebbe vedere la luce verso la fine di settembre o all’inizio di ottobre.

Mentre precedentemente si pensava che il ritardo fosse dovuto a un problema di sostituzione dello schermo dell’ultimo minuto, sembra che ci siano altre questioni che hanno influito sulla tempistica di rilascio.

Fonte: Smartprix

Secondo Yogesh Brar, esperto noto nel settore, il rinvio del OnePlus Open oltre la data inizialmente prevista potrebbe essere attribuito non solo al problema dello schermo, ma anche alla controversia sui brevetti in corso tra Oppo e Nokia. La disputa legale tra le due aziende, che affonda le radici nel 2021, è emersa a seguito del mancato rinnovo dei termini di un accordo di licenza tra i due brand. Questa controversia ha portato all’obbligo per Oppo di sospendere le vendite dei propri prodotti, nonché dei dispositivi OnePlus, in alcuni Paesi.

Non solo: il mese scorso, Nokia ha ottenuto una sentenza a suo favore contro Oppo anche in India per la stessa questione di violazione di brevetto. Il produttore cinese è stato obbligato a versare una somma a titolo di diritti di licenza a Nokia per gli smartphone venduti nel Paese.

OPPO Find N3 Flip China launch is scheduled for end of August. OnePlus Open Global launch is expected to happen by late September – early October. Apparently the delay is not just due to display switch but also due to the Nokia – OPPO royalty case. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 16, 2023

Mentre il lancio del OnePlus Open si avvicina, Oppo è sicuramente interessata a risolvere queste dispute legali per un lancio agevole del nuovo dispositivo. Nel frattempo, OnePlus è rimasta relativamente silenziosa riguardo al OnePlus Open, limitandosi a confermarne il nome su X (ex Twitter) durante la presentazione dei nuovi dispositivi pieghevoli di Samsung.

Nonostante la mancanza di una conferma ufficiale da parte dell’azienda, il panorama sembra delinearsi sempre più verso un lancio del OnePlus Open nei primi giorni di ottobre. Con agosto quasi alle spalle e settembre che rappresenta il mese di lancio degli iPhone, un’uscita in ottobre sembra ormai probabile.

In ogni caso, gli appassionati dovranno attendere ulteriori sviluppi e annunci ufficiali per saperne di più sull’attesissimo OnePlus Open e sulle implicazioni della disputa di brevetti tra Oppo e Nokia sul suo lancio.