Il momento che molti di voi stavate aspettando è arrivato: il nuovo Pixel 10a è disponibile! Google introduce sul mercato uno smartphone Android di fascia media, pronto a distinguersi per prestazioni, design e funzionalità. Se desiderate rinnovare il vostro telefono o provare l’ecosistema Google, questo è il momento ideale per farlo: le offerte di lancio del Google Store rendono l’acquisto ancora più conveniente.

Vedi offerta su Google Store

PIxel 10a, perché e chi dovrebbe acquistarlo?

Tra le promozioni più interessanti, spicca la possibilità di ottenere un rimborso fino a 435€ grazie alla permuta di uno smartphone idoneo. L’offerta include un buono extra di 100€, valido per qualsiasi permuta accettata, e vi permette di risparmiare considerevolmente sul prezzo del nuovo Pixel 10a. È importante ricordare che i valori di permuta dipendono dalle condizioni, dall’anno e dalla configurazione del dispositivo che intendete scambiare. Ad esempio, per un iPhone 16e da 512 GB, potreste ricevere fino a 435€ di rimborso.

Per usufruire della permuta, il vostro dispositivo deve essere inviato entro 30 giorni dalla ricezione del Pixel 10a. Il valore finale della permuta verrà confermato al momento del controllo del vostro vecchio smartphone, quindi è possibile che l’importo venga aggiornato in base alle condizioni effettive del dispositivo. Questa promozione è valida solo per l’acquisto del Pixel 10a e rappresenta un’opportunità unica per rinnovare il vostro smartphone con un significativo vantaggio economico.

Oltre alla permuta, Google vi offre un’ulteriore occasione per risparmiare: acquistando insieme il Pixel 10a e i Pixel Buds 2a, riceverete 75€ di sconto immediato. Le offerte di lancio sono valide dal 18 febbraio al 18 marzo, quindi non lasciatevi sfuggire questa opportunità. È il momento perfetto per portarvi a casa il nuovo Pixel 10a e scoprire tutte le funzionalità e le esperienze che solo Google può offrire.

Vedi offerta su Google Store