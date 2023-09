I prezzi dell’attesissima serie Pixel 8 di Google per l’Europa, trapelati da poco, hanno fatto tremare la comunità tecnologica. I leak rivelano un aumento sostanziale che è difficile da ignorare e ancora più difficile da digerire per i potenziali acquirenti. Preparatevi a rimanere di stucco!

Diamo un’occhiata alle cifre. Di seguito trovate i prezzi ufficiali di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro:

Pixel 7 – 128GB | 649 euro

Pixel 7 – 256GB | 749 euro

Pixel 7 Pro – 128GB | 899 euro

Pixel 7 Pro – 256GB | 999 euro

Pixel 7 Pro – 512GB | 1099 euro

Ora tenetevi forte, quelli che seguono dovrebbero essere i prezzi della serie Pixel 8, i quali vedono un aumento sostanziale:

Pixel 8 – 128GB | 874,25 euro (+34,7%)

Pixel 8 – 256GB | 949,30 euro (+26,7%)

Pixel 8 Pro – 128GB | 1235 euro (+37,4%)

Pixel 8 Pro – 256GB | 1309 euro (+31,3%)

Pixel 8 Pro – 512GB | 1461 euro (+32,9%)

Se questi prezzi trapelati dovessero rivelarsi esatti, dovremo andare a scavare più a fondo nelle nostre tasche, sborsando dai 200 ai 300 euro in più per gli ultimi smartphone di punta di Google. Questa rivelazione sui prezzi ha lasciato molti appassionati sotto shock, soprattutto se si considera che le prime indiscrezioni parlavano di un aumento più ragionevole di 50-100 dollari per il mercato statunitense.

Prima di gettarci nella disperazione, è essenziale prendere questa fuga di notizie sui prezzi con un po’ di criterio. Google ha uno schema di prezzi ben consolidato per i suoi dispositivi, i quali terminano sempre con 99, 49, 29 o in genere con un “9”. Gli strani valori riportati dal leak e i decimali fanno sorgere dei sospetti.

Questi prezzi potrebbero essere emersi presso un rivenditore di terze parti che potrebbe aver effettuato conversioni di valuta, applicato manualmente le tasse europee ed eventualmente aggiunto ulteriori margini di profitto per arrivare ai prezzi in euro della serie Pixel 8. Considerando i precedenti di Google, potrebbe essere previsto un aumento di prezzo “più ragionevole”.

Perché sarebbe una catastrofe?

Per anni gli smartphone Pixel hanno occupato un posto speciale nel cuore degli appassionati di tecnologia e dei consumatori. La loro convenienza, unita alle fantastiche capacità della fotocamera e alle esclusive funzioni Pixel, li ha resi una scelta irresistibile.

Anche con un prezzo di 900 euro i Pixel potevano competere in modo ammirevole con i flagship da oltre 1200 euro, guadagnandosi spesso riconoscimenti e raccomandazioni. Tuttavia, con il potenziale aumento del prezzo della serie Pixel 8 a 900-1200 euro, la proposta di valore cambia drasticamente. Quelli che a 600/900 euro per i Pixel 7 e 7 Pro potevano essere considerati svantaggi minori, con la nuova fascia di prezzo potrebbero diventare ostacoli insormontabili.

Sebbene Google possa continuare a eccellere nella tecnologia delle fotocamere, deve affrontare la dura concorrenza di giganti affermati come Xiaomi, Samsung e Apple. Questi colossi hanno il vantaggio di una logistica solida, di un’assistenza clienti superiore, di un valore di rivendita più alto, di forti connessioni con gli operatori e di una vasta esperienza nella produzione di smartphone.

Una buona fotocamera da sola non può competere con gli esagerati Xiaomi 14 Pro/Ultra, i Samsung Galaxy S24 o gli iPhone 15/Pro del caso. Dando alla serie Pixel 8 un prezzo così alto, Google rischia di erodere tutto quello che ha costruito nel corso degli anni.