Sfortunata disavventura quella di Ron Amadeo, editor di ArsTechnica, che ha visto il proprio sample da recensione di Google Pixel Fold morire inaspettatamente solo dopo 4 giorni dal suo arrivo. Il display interno del terminale si è danneggiato in modo totalmente inaspettato e senza un uso particolarmente intenso, la causa potrebbe essere ricercabile nel design sottile del primo pieghevole di Google.

Partiamo dallo specificare che il collega americano non sta in alcun modo di gettare un’ombra sul primo foldable Made by Google, non siamo di fronte ad un hater, ma semplicemente ad un giornalista che racconta la propria avventura. Amadeo, al contrario di altri recensori che hanno avuto modo di provare da vicino il terminale, ha adorato il Pixel Fold nel breve tempo che ha potuto passarci assieme.

“Una fiamma che brucia due volte più luminosa dura la metà. Questa è stata la mia breve esperienza con il Pixel Fold, che è stato un piccolo dispositivo meraviglioso finché il display non è morto, insieme alle mie speranze e ai miei sogni. L’ho usato a malapena, ma era bellissimo” così Amadeo ha introdotto la storia del suo Fold.

Il display OLED flessibile del Pixel Fold si è guastato in modo sorprendente, con i primi segni di deterioramento che si sono manifestati dopo appena quattro giorni. La parte inferiore dello schermo ha mostrato una linea bianca di pixel al 100% di luminosità, mentre l’intera metà sinistra del display non ha più risposto al tocco. Successivamente, una sfumatura bianca ha iniziato a diffondersi verso l’alto, compromettendo ulteriormente il già rovinato pannello.

Fonte: ArsTechnica

Samsung, BOE e molte altre aziende producono questi schermi OLED flessibili utilizzando una tecnica simile. Il pannello OLED viene rivestito con un “vetro ultra sottile” abbastanza flessibile da sopravvivere al processo di piegatura, ma non particolarmente resistente agli urti. Poiché il vetro non può sopravvivere ai danni, l’intero schermo è protetto da uno strato di plastica. Questo strato di plastica è fondamentale per la sopravvivenza dell’OLED, ma non si estende fino ai bordi dello schermo, lasciando una zona vulnerabile in cui il pannello OLED è esposto.

È proprio in questa zona di esposizione dell’OLED che si è verificato il problema fatale per il Pixel Fold di Amadeo. Una minuscola particella di sporco è riuscita a infiltrarsi tra la protezione e il display OLED, e la pressione causata dalla chiusura del dispositivo è stata sufficiente a danneggiare permanentemente il pannello. Nonostante il giornalista non abbia avvertito nulla di anomalo al momento della chiusura, i pixel del display hanno iniziato a morire. Dopo un’attenta ispezione con una lente d’ingrandimento, è stato individuato il punto di perforazione.

Fonte: ArsTechnica

I bordi dello schermo del Pixel Fold, a differenza di altri dispositivi simili, sono quasi allo stesso livello dello schermo. Ciò significa che quando si chiude il pieghevole, le due metà del display quasi si toccano. Questo design, unito alla mancanza di spazio tra le due parti del display, lascia poco margine di protezione contro l’intrusione di detriti tra i due lati. Un oggetto piccolo e appuntito posizionato nella zona vulnerabile può facilmente compromettere entrambe le sezioni del display. In confronto, dispositivi come l’Oppo Find N2 presentano bordi più alti che creano uno spazio maggiore tra i display quando il dispositivo è chiuso, offrendo una maggiore protezione.

Il caso del Pixel Fold evidenzia la necessità di un’ulteriore ricerca e sviluppo nella progettazione di schermi OLED flessibili. Sebbene questa tecnologia offra vantaggi innovativi, come la possibilità di piegare il dispositivo per una maggiore portabilità, è fondamentale affrontare i problemi legati alla durabilità e alla resistenza ai danni. Gli sviluppatori di dispositivi pieghevoli dovrebbero considerare l’implementazione di soluzioni che proteggano meglio i display OLED esposti e offrano una maggiore separazione tra le due parti del display quando il dispositivo è chiuso.

Se l’industria dei dispositivi pieghevoli desidera guadagnare la fiducia dei consumatori e garantire una lunga durata dei prodotti, è fondamentale che vengano prese in considerazione soluzioni che riducano la vulnerabilità degli schermi flessibili. Solo allora i dispositivi pieghevoli potranno affermarsi come una scelta affidabile per gli utenti di tutto il mondo.