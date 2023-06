Infinix Note 30, sarà questo il primo smartphone al mondo a essere dotato di un assistente vocale potenziato da ChatGPT, in grado di generare risposte naturali e coinvolgenti alle vostre domande. Il brand, più conosciuto nei mercati asiatici ed in particolare in India, vuole distinguersi dalla massa con soluzioni originali e pensate per rendere unici i propri modelli di smartphone.

L’Infinix Note 30 sarà il primo smartphone a integrare ChatGPT nel suo sistema operativo. Lo smartphone è dotato di un assistente vocale chiamato Folax, che nel prossimo futuro verrà integrato con ChatGPT. È possibile accedere a Folax tenendo premuto il pulsante di accensione dello smartphone. Folax, grazie al nuovo superpotere, potrà aiutarvi suggerendovi ad esempio soluzioni per i vostri viaggi, consigli su film, libri o altre curiosità. Folax risponderà con un testo generato pertinente e personalizzato in base alla domanda.

Folax non sarà solo un assistente vocale, ma anche un chatbot che potrà conversare con voi su vari argomenti. Potrete parlare con Folax dei vostri hobby, interessi, sentimenti o opinioni. Folax cercherà di capirvi e vi coinvolgerà con risposte spiritose e umoristiche. È anche possibile dare un feedback a Folax, apprezzando o meno le sue risposte, cosa che lo aiuteranno a migliorare nel tempo.

Big news!

Infinix would be the first to integrate ChatGPT into their phones, the NOTE 30 series! While the OpenAI’s ChatGPT app has launched, embedding ChatGPT into a phone is groundbreaking. They combined ChatGPT with the voice assistant Folax, giving Siri a run for its money. pic.twitter.com/xr0Juh5kgN

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 2, 2023