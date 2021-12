Il prossimo Apple Watch potrebbe non piacervi

Il prossimo Apple Watch si potrà maltrattare e usare in condizioni estreme. Quando cadrà, anche in brutte situazioni, si potrà tirare un sospiro di sollievo quando lo si rimetterà al polso tutto intero.

Proprio così, Apple sta pensando ad uno smartwatch da affiancare ai modelli già noti ma di tipologia rugged (come questo). La sua destinazione d’uso sarà principalmente indicata per sport estremi e lavori molto duri.

Generalmente gli smartphone rugged (robusti e carrozzati) hanno un design non canonico, molto spesso con una “copertura” atta a proteggerli da situazioni in cui i normali dispositivi perirebbero. Inoltre devono resistere a temperature estreme ed essere impermeabili non solo all’acqua ma anche a sostanze diverse come cemento e vernice.

L’indiscrezione di questa innovativa proposta della società di Cupertino va attribuita a Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, sicuramente un insider che sa il fatto suo quando si parla di prodotti che devono ancora essere annunciati.

Nel 2022 quindi arriveranno come di consueto Apple Watch 8 e il nuovo modello di Watch SE. Quest’ultimo non viene aggiornato ogni anno come i modelli i “modelli standard” e il prossimo anno molto probabilmente sarà l’occasione di vederne uno nuovo.

E’ probabile che il suo design richiami quello dell’Apple Watch 7, con cornici sottili e simmetriche tra loro. Inoltre saranno implementate nuove funzioni legate alla salute ma sarà privo di alcune funzioni che gli Apple Watch numerati posseggono: ad esempio il display Always On, ECG e un sensore per misurare l’ossigenazione del sangue.

Insomma, se la caratteristica rugged verrà davvero aggiunta, bisognerà analizzare il modo in cui Apple ne studierà il design. Avere una resistenza avanzata è sicuramente un plus non da poco ma il prodotto che nascerà potrebbe non piacere a tutti.