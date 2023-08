È tempo di affrontare un nuovo anno scolastico con il massimo dell’energia grazie alle incredibili offerte “Back to School” di Honor. Con una vasta gamma di dispositivi intelligenti e accessori a prezzi scontati, Honor ha preparato tutto ciò di cui gli studenti hanno bisogno per partire alla grande.

In primo piano, l’Honor 90 da 8/256GB e da 12/512GB sono disponibili rispettivamente a soli 399,90 euro e 429,90 euro invece dei consueti 499,90 euro e 549,90 euro. Ma la sorpresa non finisce qui: utilizzando i codici coupon “AHONOR90V” e “AHONOR90“, è possibile risparmiare ulteriori 100 euro e 120 euro su questi straordinari smartphone, rispettivamente. Forniti con in omaggio il potente Honor SuperCharge 66W, questi dispositivi sono pronti a tenere il ritmo della vita studentesca.

Se, invece, sei alla ricerca di esperienze top di gamma, l’Honor Magic5 Pro è disponibile a soli 899,90 euro anziché 1199,90 euro. Ma c’è di più: applicando il coupon del -5% “AGOBEYOND“, il prezzo scende a soli 854,90 euro, regalando agli studenti un vero e proprio concentrato di tecnologia avanzata.

Per chi è alla ricerca di praticità e stile, l’Honor Magic5 Lite 8/256GB con PU Case Talent è un affare da non perdere. A soli 319,90 euro è possibile portarsi a casa questo dispositivo, e applicando il coupon del -10% “AHFANS10P“, il prezzo si abbassa a 287,90 euro.

E non dimentichiamo gli accessori essenziali per la scuola: l’Honor Pad X9 è disponibile a soli 199,90 euro anziché 249,90 euro. Applicando il coupon del -10% “AHFANS10P“, lo sconto diventa ancora più allettante, con un prezzo finale di 179,90 euro.

Gli studenti in cerca di un laptop performante troveranno nell’Honor MagicBook X 16 un compagno ideale. A soli 749,90 euro anziché 899,90 euro, questo laptop è un vero affare. Applicando il coupon del -5% “AGOBEYOND“, il prezzo si abbassa ulteriormente a 712,40 euro.

Infine, Honor ricorda che gli studenti universitari e delle scuole superiori possono sempre contare su uno sconto del 10% su tutti i prodotti. Questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire per iniziare l’anno scolastico con le tecnologie più all’avanguardia a prezzi convenienti.

Le offerte “Back to School” di Honor sono valide solo fino al 24 settembre 2023, quindi affrettatevi a cogliere queste opportunità e iniziate l’anno con il piede giusto grazie alla qualità e all’innovazione Honor.

Per ulteriori dettagli e per sfruttare al massimo queste offerte, visitate il sito ufficiale HiHonor.