Il sito leader nella produzione di cover custom lancia la sfida “idee regalo personalizzate”

Proteggere il proprio smartphone dagli urti e dai graffi è una necessità, ma che succede quando si può anche trasformare un cellulare dal design anonimo in un oggetto originale e che racconti qualcosa di sé? Le cover personalizzate di Personalizzalo nascono quando nel mondo della telefonia mobile si unisce l’utile al dilettevole, dando vita ad un prodotto che è efficace e anche esteticamente appagante.

Queste cover possono avere un sacco di utilizzi diversi, possono rappresentare un modo per esprimere la propria personalità o possono anche essere delle ottime idee regalo per Natale. Già, perché si possono creare in pochi clic caricando un proprio scatto e modificandolo attraverso un configuratore e perché il servizio di consegna a domicilio richiede solo 72 h per recapitarle in tutta Italia.

Le proposte delle idee regalo personalizzate arrivano direttamente dal sito ufficiale, che spiega come tanti clienti ricorrano alle cover personalizzate per Natale, San Valentino, compleanni e ricorrenze di ogni tipo. Effettivamente un oggetto che è sempre a portata di mano come lo smartphone, se reso più originale con una foto di gruppo o una foto ricordo, diventa uno strumento per avere con sé i ricordi più piacevoli, sempre e ovunque.

Le cover di Personalizzalo sono dei validi regali di Natale anche per via della qualità della fattura, che le rende oggetti preziosi: silicone TPU elastico, antiscivolo e isolante termico e pregiata ecopelle suggeriscono una particolare attenzione per i dettagli.

La qualità delle stampe di queste cover è professionale e impeccabile sotto molti aspetti. A seconda della tipologia di cover che si sceglie, infatti, vengono esaltate le tonalità pastello o i colori più brillanti, fattore che aggiunge un tocco in più alle immagini in alta risoluzione. Immagini che, come sostiene il sito, non sbiadiscono nemmeno dopo anni di intenso utilizzo.

Le tipologie di cover e i modelli disponibili su Personalizzalo.it

Quando si parla di customizzazione, Personalizzalo la intende a 360°. Oltre al soggetto da stampare infatti, il cliente può scegliere la cover che preferisce tra tante tipologie diverse a disposizione per oltre 700 modelli di smartphone.

Le cover morbide sono i grandi classici del settore, semplici, sottili e a scelta anche trasparenti, la loro tecnologia memory foam le rende perfette per l’utilizzo quotidiano. Queste custodie sono semplici ma non si risparmiano quando si parla di protezione: bordi rialzati e grip antiscivolo possono salvare la vita a qualunque dispositivo.

Simili nell’aspetto alle cover morbide ma realizzate con un diverso materiale, le cover rigide si dividono in “glossy” oppure “opache”, a seconda dell’effetto che si vuole ottenere per la stampa.

Eleganti e più formali, le cover a libro sono il prototipo che offre più sicurezze in termini di protezione. Sono dotate di una visiera proteggi-schermo in ecopelle, portatessere e pieghe per trasformarsi in supporto per la fruizione di contenuti multimediali.