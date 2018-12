Il supporto eSIM di Google Pixel 3 arriva in Europa: Vodafone tra i partner

Dopo aver presentato i suoi top di gamma Pixel 3 e Pixel 3XL con il supporto eSIM, Google ha deciso di estenderlo a livello globale grazie a un accordo con i principali gestori di telefonia mobile nel mondo. Tra questi, compare Vodafone, uno degli operatori più diffusi anche in Italia.

Oltre che nei Paesi oltreoceano, sarà possibile acquistare un Pixel 3 con funzionalità eSIM con Deutsche Telekom e Vodafone in Germania e con EE nel Regno Unito. Per il momento, non c’è nessuna menzione per il nostro Paese, ma non è escluso che possa arrivare molto presto.

Infatti, le intenzioni dell’azienda sono quelle di estendere il supporto in tutto il mondo e non solo per gli smartphone. Nel post pubblicato sul blog ufficiale, il colosso di Mountain View si augura di riuscire ad offrire la funzionalità per più gestori e per tutti i dispositivi dell’ecosistema Google, dagli smartphone Android passando per i Chromebook fino ad arrivare agli smartwatch Wear OS.

Il gigante di Internet spera di aumentare l’adozione di eSIM – già presenti sui suoi Pixel 2 – su tutta la piattaforma Android per garantire un’esperienza utente coerente e semplice. Per questo motivo, sta creando un programma che permetta ai produttori di terminali Android di costruire smartphone compatibili con eSIM.