Se avete recentemente aggiornato il vostro iPhone a iOS 16.4.1 e avete notato che si surriscalda in modo insolito o si blocca in modo casuale, non siete i soli. Molti utenti hanno segnalato problemi simili su vari forum online e piattaforme di social media. Niente panico, ci sono alcune possibili soluzioni che potrebbero aiutarvi a risolvere i problemi del vostro iPhone!

Il vostro iPhone si surriscalda dopo l’ultimo aggiornamento? Per risolvere, a volte, si può provare a ripristinare le impostazioni di rete. Questa operazione può risolvere alcuni problemi relativi alle connessioni Wi-Fi, dati cellulari, Bluetooth e VPN che potrebbero causare il surriscaldamento o il blocco dell’iPhone. Per ripristinare le impostazioni di rete, andate in Impostazioni > Generali > Ripristino e toccate Ripristina impostazioni di rete. Questa operazione cancellerà tutte le password Wi-Fi e le associazioni Bluetooth salvate, quindi assicuratevi di averle a portata di mano prima di eseguire questa operazione.

Non è detto che il surriscaldamento sia causato da queste impostazioni, ma alcuni utenti affermano di aver risolto in questo modo. Che sia effetto placebo o no, tanto vale tentare.

Un’altra cosa da fare è aggiornare tutte le app alle versioni più recenti. A volte, le app obsolete o incompatibili possono causare conflitti con la nuova versione di iOS e provocare crash e surriscaldamenti. Per aggiornare le app, aprite l’App Store e toccate l’icona del vostro profilo nell’angolo in alto a destra. Quindi scorrere verso il basso e toccare Aggiorna tutto. In alternativa, è possibile aggiornare le singole app toccando il pulsante Aggiorna accanto ad esse. Certo, un aggiornamento minore non dovrebbe causare problemi di incompatibilità, però aggiornare tutte le vostre applicazioni non può nuocere.

Tenete anche presente che la funzione di ricerca Spotlight deve ricostruire il proprio indice dopo gli aggiornamenti. Ciò è particolarmente evidente dopo gli aggiornamenti più importanti, ma può accadere anche durante gli aggiornamenti minori. Questa ricostruzione può far surriscaldare la CPU e scaricare la batteria in background.

Infine, se nessuno dei metodi sopra descritti funziona, potreste provare a ripristinare il vostro iPhone da un backup o a configurarlo come nuovo dispositivo. In questo modo è possibile eliminare eventuali problemi di software o file corrotti che potrebbero causare problemi all’iPhone. Tuttavia, questa operazione cancellerà anche tutti i dati e le impostazioni dell’iPhone, quindi assicuratevi di avere un backup recente prima di eseguire questa operazione. Per ripristinare il vostro iPhone da un backup, collegatelo al computer e aprite iTunes o Finder. Selezionate l’iPhone e fate clic su Ripristina backup. Scegliete il backup da cui volete ripristinare e seguite le istruzioni. Per configurare l’iPhone come un nuovo dispositivo, andate in Impostazioni > Generali > Ripristino e toccate Cancella tutto il contenuto e le impostazioni. Seguite quindi la procedura di configurazione del vostro iPhone.

Speriamo che una di queste soluzioni vi aiuti a risolvere i problemi di surriscaldamento e crash dell’iPhone dopo aver installato iOS 16.4.1. In caso contrario, potreste contattare il supporto Apple o visitare un Apple Store per ulteriore assistenza.

Non è ancora chiara la causa precisa del surriscaldamento con l’ultimo update di iOS, tuttavia molti utenti hanno risolto seguendo almeno uno dei consigli sopra elencati. La patch iOS 16.4.1 porta con sé moltissimi aggiornamenti importanti riguardo la sicurezza, quindi anche se circolano voci di alcuni iPhone surriscaldati non ce la sentiamo di consigliarvi di saltarlo.