Come riportato da Fortune, Apple starebbe rivoluzionando il suo processo di produzione utilizzando stampanti 3D per creare le casse in acciaio dei futuri smartwatch. Stando a fonti interne all’azienda, questa mossa potrebbe portare a un cambiamento epocale nel modo in cui Apple fabbrica i propri prodotti.

Il nuovo metodo di produzione eliminerebbe la necessità di tagliare grandi lastre di metallo per ottenere la forma del prodotto, riducendo così i tempi di produzione e avendo un impatto positivo sull’ambiente grazie all’utilizzo di meno materiale. Se tutto dovesse andare secondo i piani con gli Apple Watch, la società di Cupertino vorrebbe estendere questa tecnica anche ad altri prodotti nei prossimi anni.

Fino a oggi, Apple aveva utilizzato un approccio più tradizionale per i suoi orologi in acciaio inossidabile, i quali rappresentano circa il 10% della lineup di prodotti. Tale processo, comporta la rottura di un mattone di metallo in blocchi più piccoli, approssimativamente della dimensione del dispositivo. Successivamente, una macchina a controllo numerico (CNC) viene utilizzata per limare il metallo e creare il design esatto e i fori per i pulsanti.

Il nuovo metodo utilizza una tecnica di stampa 3D chiamata “binder jetting” per creare un contorno generale del dispositivo, noto nell’ambito della produzione come “near net shape“. La stampa viene eseguita utilizzando una sostanza in polvere, che successivamente subisce un processo chiamato “sinterizzazione“. Questo processo utilizza calore e pressione per comprimere il materiale fino a ottenere una consistenza simile all’acciaio tradizionale, dopodiché il design esatto e i tagli vengono lavorati come nel processo precedente.

Questa notizia ha avuto un impatto positivo sulle aziende di stampa 3D come 3D Systems Corp. e Stratasys Ltd., le quali hanno visto aumentare il valore delle proprie azioni. Le azioni Apple sono salite dell’1,8% nel momento in cui è circolata questa notizia.

Apple e i suoi fornitori hanno sviluppato questa tecnica in segreto per almeno tre anni. Negli ultimi mesi, hanno testato il processo con casse in acciaio destinate agli Apple Watch Series 9, i quali dovrebbero essere svelati il 12 settembre.

Non è ancora certo se i primi Apple Watch in acciaio prodotti con questa tecnica arriveranno sul mercato, ma i test dimostrano che l’azienda sta prendendo molto seriamente questa nuova direzione. L’applicazione di questa tecnologia è prevista anche per l’Apple Watch Ultra in titanio, ma questa transizione non è prevista prima del 2024.

Il lavoro sulla stampa 3D sarebbe guidato dal team di progettazione di produzione di Apple, supervisionato dal vicepresidente Rob York e dal capo delle operazioni Sabih Khan. Sebbene l’introduzione di casse per orologi stampate in 3D sia stata un investimento costoso per Apple e i suoi fornitori, si prevede che semplificherà la produzione e potrebbe ridurre i costi nel lungo periodo. Al momento, il costo per cassa di orologio realizzata con il nuovo processo è in linea con quello del metodo precedente.

Questo nuovo metodo di produzione rimarrà riservato per prodotti a basso volume, la maggior parte delle casse degli Apple Watch sono al momento in alluminio, non acciaio inossidabile. L’azienda non ha fatto progressi nella produzione di massa di scocche stampate in 3D con tale materiale, utilizzato anche per i Mac e gli iPad, oltre che per gli iPhone di fascia bassa. Ma l’azienda sta discutendo se portare i materiali che possono essere stampati in 3D, come l’acciaio e il titanio, su un maggior numero di dispositivi.

Questa iniziativa rappresenta uno dei primi casi di utilizzo del binder jetting per produrre in serie una parte metallica ad alto volume. Apple sta dimostrando ancora una volta il suo impegno nell’innovazione, utilizzando l’Apple Watch come banco di prova per questa nuova tecnologia, seguendo la stessa tendenza che l’ha vista introdurre cornici in acciaio sugli iPhone due anni dopo il loro debutto sugli Apple Watch originali e l’uso del titanio sugli iPhone di fascia alta di quest’anno, un anno dopo che lo stesso materiale è stato introdotto sull’Apple Watch Ultra.